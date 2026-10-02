„Mrzí ho to.“ Prezident nebude volit, je v Maroku. Přiznal chybu v plánování

Prezident Petr Pavel letos neodvolí. Hlava státu totiž v pátek vyrazila na soukromou zahraniční cestu a v době komunálních a senátních voleb 9. a 10. října nebude v Česku. Přijde tak mimo jiné o možnost hlasovat ve své domovské obci - Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu jde o chybu v plánování, která prezidenta mrzí.
Kancelář prezidenta republiky (KPR) v pátek oznámila, že Petr Pavel odjel na soukromou cestu do zahraničí. Kam přesně zamířil, Hrad tentokrát neprozradil.
„Prezident Petr Pavel dnes odjel na soukromou zahraniční cestu. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října 2026 přijetím velvyslanců,“ uvedla jeho kancelář.
Není neobvyklé, že Pražský hrad vzhledem k soukromému charakteru Pavlových dovolených — často spojených s motorkami — nesděluje, kam přesně prezident vyráží. „Prezident cestuje mimo členskou zemi EU,“ uvedl jeho tiskový odbor s tím, že další podrobnosti o jeho pobytu zveřejňovat nebude. Ze snímků na Instagramu nicméně vyplývá, že prezident cestuje po Maroku.
Tuto strategii ostatně drží už od začátku Pavlova mandátu v roce 2023. Tentokrát se však plánování prezidentské kanceláři úplně nepovedlo. Kvůli termínu cesty totiž Petr Pavel letos nepůjde volit.
„Prezidenta chyba mrzí“
O víkendu 9. a 10. října se konají komunální volby a první kolo senátních voleb, o týden později pak druhé kolo do horní komory. Ani tehdy ale prezident ještě nebude zpět v Česku, ačkoliv v jeho domovském Černoučku se letos do Senátu nevolí.
„Prezident se vzhledem k pobytu v zahraničí nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedl oficiálně Hrad na svých stránkách.
Přesto jde o nezvyklou situaci, minimálně na symbolické úrovni. Hlava státu se ve většině zemí voleb zpravidla účastní a jde příkladem občanům nebo nabádá k volební účasti. Absence prezidenta ve volbách, zvlášť s ohledem na to, že jejich termín sám stanovuje, tak nemusí vysílat zrovna příkladný signál směrem k veřejnosti, byť jde o volby na komunální úrovni.
Prezidentská kancelář zdůrazňuje, že ani během volna hlava státu úplně nezmizí z dosahu. „Po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace,“ uvedla.
Do pracovního režimu se má prezident vrátit v pondělí 19. října. Jeho program má začít přijetím velvyslanců.
Mohlo by vás zajímat: Prezident Petr Pavel uvítal v Lánech mladé politiky
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.