„Chudáčci za ANO.“ Exministryně Decroix se rozmluvila kriticky o Babišovi i Turkovi

Aktuálně.cz mluvilo s poslankyní ODS Evou Decroix, po které chtělo v úterý hnutí ANO omluvu za její výraz „svoloč“. Poslanci ANO tvrdili, že tím urazila jejich voliče, a odmítali komunikovat s klubem ODS. Decroix v rozhovoru vysvětluje, za jakých okolností toto slovo použila a na koho a proč ho směřovala. Zároveň tvrdí, že zástupci ANO používali mnohem ostřejší a neslušnější výrazy.
Když Aktuálně.cz s exministryní za ODS Evou Decroix mluvilo, byl úterní večer a ve sněmovně běželo až do pozdních hodin zasedání. Na poslankyni bylo cítit, že ji postup ANO pořádně nadzvedl a rozhodně si nemyslela, že ona je ta „zlá“, kdo by se měl omlouvat. Byť na sítích omluvu zveřejnila. Ovšem hned začala poukazovat na chování poslanců z druhé části politického spektra.
Během rozhovoru bylo zjevné, že se Decroix občas vyjadřuje ironicky, o čemž svědčila už její první slova. „My se tady všichni vyjadřujeme o sobě krásně, my jsme tady na sebe úplní míliusové. A teďka chudáčci za ANO mají pocit, že my máme být jako opozice hodní, protože přece vyhráli volby,“ říkala.
Ujišťovala, že rozhodně hodná nebude. „My nebudeme hodní. My budeme kritizovat, nebudeme mlčet,“ dodala.
Přesto se ale v úterý omluvila za to, že ve svém nedělním příspěvku na Facebooku použila slovo „svoloč“. Mimo jiné v něm napsala: „Nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.“
„Já jsem se samozřejmě omluvila. Ale vezměme si tu absurditu, že mě poslanci ANO vzkazují, že nebudou komunikovat s klubem ODS, pokud já se neomluvím? Přeci by bylo zbytečné jim dávat záminku, aby to následně mohli svádět na mě,“ řekla Decroix Aktuálně.cz.
Bylo to povzdechnutí
Zároveň popisovala, že příspěvek psala po demonstraci na Staroměstském náměstí, kde stála mezi mnoha lidmi, kteří se chtěli zastat prezidenta Petra Pavla a poukázat na neslušné chování některých členů vlády Andreje Babiše. Podle ní byla její slova ze všeho nejvíce povzdechnutím.
„To bylo přece jenom povzdechnutí nad situací. Když jsem byla na tom náměstí, byly nás tam tisíce, kteří jsme takto vzdychali, jak jsme to mohli dopustit. To je přece něco, nad čím já sama uvažuji a možná i zpětně zpytuji svědomí,“ tvrdila a striktně odmítla, že svoločí myslela voliče vládních stran.
„Všichni víme, že to z toho článku nikterak nevyplývalo. Je to jenom manipulace ANO, snaha udělat ze sebe oběti. Dva dny po zveřejnění se nestalo vůbec nic. Než si toho všiml nějaký markeťák v ANO a najednou mají pocit, že jsou dotčeni,“ kritizovala zástupce ANO.
Svoločí údajně myslela některé vládní představitele, „takovou sebranku“, „ne úplně pěknou partičku“.
„A že to není úplně pěkná partička, tak to já si opravdu myslím. Mě tady rozhodně netěší sledovat boj mezi Hradem, Macinkou (ministrem zahraničí Petrem Macinkou – pozn. red.) a Turkem (poslancem Motoristů sobě Filipem Turkem – pozn. red.), vždyť je to nedůstojné. Stejně tak je nedůstojné, že máme premiéra Andreje Babiše, který porušuje zákon. Nemá vyřešený střet zájmů, to je přece nešťastná situace,“ prohlásila Decroix.
ANO používá horší výrazy, říká Decroix
Celý přístup ANO považuje Decroix za absurdní, protože podle ní se řada jejích politiků v minulosti dopouštěla daleko horších výrazů, než je její slovo svoloč.
„Několik let tady posloucháme sprosté, vulgární narážky, ničím nepodložené, stačí si poslechnout jenom aktuálního premiéra,“ sdělila v narážce na projev Babiše, ve kterém opět ostře útočil na řadu lidí.
„Pokud nastavujeme novou politickou kulturu a budeme se omlouvat, tak já nemám problém se omluvit. Ale předpokládám, doufám, že si do svědomí sáhnou také ti, kteří nás častovali urážkami,“ dodala.