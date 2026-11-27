Když Aktuálně.cz mluvilo ve čtvrtek s předsedou lidovců, hejtmanem a senátorem v jedné osobě Janem Grolichem, byl ještě šéfem Rady Vinařského fondu. O několik hodin později už bylo jasné, že ho patrně příští týden ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán z tohoto postu odvolá. Vyzvala ho k tomu spřízněná Dozorčí rada Vinařského fondu na čele s poslancem ANO.
Pro Jana Grolicha je to patrně první velká „zkouška“ v situaci, kdy se z brněnského regionálního politika snaží proměnit v silného opozičního lídra, který bude v Praze zatápět nynější vládní moci.
Sotva ale nabral na síle díky zisku senátorského křesla, objevily se informace, které přinejmenším zpochybňují to, zda vedl transparentně a poctivě Vinařský fond.
„Ničeho špatného jsem se nedopustil, nezpronevěřil jsem ani jedinou korunu, postupoval jsem vždy čestně a poctivě,“ tvrdil ve čtvrtek odpoledne v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
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Redakce mu shodou náhod zavolala krátce poté, co jednal se samotným ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem a krátce předtím, než o osudu Grolicha a dalších členů Rady Vinařského fondu rozhodovala Dozorčí rada tohoto fondu.
Už tehdy byl přesvědčený, že většina členů dozorčího orgánu navrhne ministrovi, aby celou radu odvolal.
„Počítám s tím, že budu odvolaný. Jestli chce někdo útočit na mě, ať to udělá. Já jsem na to připravený. Vypadá to ale, že hlavním záměrem je zrušit celý fond,“ říkal Grolich směrem k ministrovi, který zastupuje ve vládě SPD, a k dozorčí radě, kterou vede dlouholetý poslanec ANO Miloslav Janulík.
Janulík i Šebestyán staví své rozhodnutí na listopadové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, která kritizuje poměry ve Vinařském fondu. Podle této zprávy například fond při poskytování podpory vinařům v řadě případů nepostupoval správně a v rozporu s pravidly vyplatil celkově podporu ve výši 12,4 milionu korun.
Někteří členové Rady fondu neoznámili při rozhodování o poskytování podpor svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože byli členy orgánů těchto žadatelů. Podle NKÚ si fond počínal netransparentně při zadávání veřejných zakázek.
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Jan Grolich tvrdí, že se ve čtvrtek snažil podle svých slov ministrovi všechny výtky vysvětlit, přinesl mu také soupis toho, co a jak fond na základě připomínek NKÚ změnil.
„Snažil jsem se všechno s panem ministrem probrat, upozorňoval jsem ho také na to, že by u každého člena Rady fondu museli najít závažné porušení povinností, ke kterému nedošlo. Ale myslím, že dozorčí rada má od ministra úplně jasné zadání, aby prostě nás, všechny členy Rady Vinařského fondu, odvolala,“ podotkl. Ve čtvrtek odpoledne skutečně dozorčí orgán navrhl ministrovi odvolání. Ten patrně příští týden oznámí, zda návrhu vyhoví.
Ministr ještě Grolicha a další neodvolal
Že bude chtít odvolání, je ale jasné od 13. listopadu, kdy ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě oznámilo, že ministr rozhodl o odvolání Rady fondu, což některá média pochopila tak, že už k samotnému aktu odvolání došlo. Ale není tomu tak. Nejdříve musela zasednout zmiňovaná Dozorčí rada Vinařského fondu, v níž jsou za vládní koalici kromě Janulíka zastoupeni ještě jeho stranický kolega Radek Vondráček a dva zástupci SPD.
Jan Grolich je přesvědčený, že většina výtek NKÚ není zdaleka tak závažná a některé by se daly zpochybnit úplně. „Navíc mezi tím, co kontrola skutečně zjistila, a tím, jak se to politicky prezentuje, je dost zásadní rozdíl,“ namítá.
Pokud jde o samotného Grolicha, hájí se tím, že jeho pravomoci jako předsedy Rady fondu jsou omezené, takže se nemohl ani ničeho dopustit.
„Dokážu si představit, že to hodí na mě jako na předsedu Rady fondu, i když se mě střet zájmů osobně vůbec netýká. Přesto mě chce ministr odvolat. Jako předseda mám stejná hlasovací práva jako ostatní členové rady. Ostatně předsedou jsem navíc jenom pro to, že hejtman Jihomoravského kraje je předsedou fondu vždy,“ tvrdí.
U konkrétních připomínek NKÚ se pozastavuje například u tvrzení, že většina členů rady fondu je ve střetu zájmů, nebo že fond vyplatil neprávem 12,4 milionu korun. „Mluví se o šesti členech rady ve střetu zájmů. Aktuálně jsou v radě čtyři lidé, u kterých se bavíme o potenciálním střetu zájmů. U více než 7,5 milionu korun spočívá pochybení v tom, že si úředníci ověřili číslo účtu ve veřejném registru, místo aby si vyžádali další papír. Peníze šly tam, kam měly. Chyběl papír,“ zdůrazňuje Grolich.
Zároveň odmítá, že by došlo k jakémukoliv neoprávněnému vyplácení podpor. Je přesvědčen, že snahou radních fondu bylo použít finance co nejefektivněji. Podle jeho slov šlo spíše o administrativní pochybení, kterých se dopustila jedna z úřednic. „Nešlo o nic závažného, nešlo ani o žádný zlý úmysl,“ říká Grolich, který upozorňuje, že dotační pravidla vždy schvalovalo ministerstvo zemědělství. „A nemělo žádné připomínky,“ podotýká.
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