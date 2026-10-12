Noční rozhovor Aktuálně.cz s Radko Sáblíkem a jeho studenty před klubem, kde oslavovali jeho postup do 2. kola senátních voleb. A pohled do samotného klubu na "pařící" studenty.
Přestože ve štábech některých politických stran bylo v sobotu večer veselo, nejvíce to žilo někde úplně jinde. A přitom šlo také o politiku. Nejbouřlivější volební oslavy rozjeli studenti smíchovské průmyslovky, kteří se intenzivní kampaní snaží dostat do Senátu svého ředitele Radka Sáblíka. Aktuálně.cz bylo u toho, když slavili jeho postup do 2. kola voleb.
Majitelé řady barů si stěžují, že zájem mladých o alkohol, noční kluby a tanec rapidně upadá, a obávají se o budoucnost svých podniků. O volební sobotě ale vypadala situace v jednom smíchovském klubu zcela jinak.
Místní bar byl doslova narvaný středoškolskými studenty. A důvod jejich přítomnosti byl vskutku neobvyklý – v podniku si totiž zřídili svůj volební štáb, ve kterém nechyběl ani jejich kandidát do Senátu, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík.
„Něco takového se děje v historii České republiky poprvé, je to skutečně první studentský volební štáb, který si organizujeme jen a jen my sami,“ zvali studenti redaktora Aktuálně.cz na večer, kde mimo jiné sledovali vyhlašování volebních výsledků do Senátu.
Těsný souboj
Na plátně tak pozorovali sčítání hlasů ve „svém“ volebním obvodu Praha 5, kde jejich kandidát musel bojovat s několika soupeři o postup do 2. kola. A nakonec se mu to podařilo. Vyřadil například publicistu Zdeňka Šarapatku, kterého ve stejném volebním obvodu nasadila do boje o Senát TOP 09.
Sáblík nakonec postoupil do finále na druhém místě s 27,10 procenta hlasů, první je stávající senátor Václav Láska s 32,54 procenta hlasů. Volební souboj na Praze 5 byl nicméně poměrně vyrovnaný, dvojici finalistů od sebe dělí jen něco přes dva tisíce hlasů (v jiných obvodech je rozdíl v počtech hlasů mezi prvními dvěma kandidáty klidně i téměř deset tisíc – pozn. red.).
„Hned jak skončí dnešní party, jdeme opět do ulic dělat kontaktní kampaň,“ avizoval v sobotu před půlnocí ve zmiňovaném klubu jeden ze studentů Martin Slezák, který před pár měsíci společně s několika dalšími studenty pozval ředitele Sáblíka na projížďku lodí. Položili mu při tom krátký dotaz: „Nechtěl byste kandidovat do Senátu?“ Sáblík souhlasil s jednou podmínku. Že kampaň povedou sami studenti, a to ve volném čase mimo školu.
Slezák i další studenti tvrdí, že se tohoto přání ředitele školy drželi a nijak studium nespojovali s kampaní. Podle jejich slov je jejich jedinou motivací to, že si velmi váží práce ředitele své školy i jeho velmi vstřícného vztahu ke studentům.
Tvrdý soupeř
„Myšlenka jeho kandidatury vzešla opravdu od nás studentů, protože takto kvalitního pana ředitele chceme mít i v politice a jeho vizi vzdělávání potom dostat i na další školy po Česku,“ vysvětloval Slezák.
Radku Sáblíkovi patrně pomohlo i to, že měl podporu hned tří politických stran, a to ODS, KDU-ČSL a STAN. V druhém kole to ale bude mít ještě těžší, protože se utká se zkušeným senátorem Václavem Láskou, který už jednou křeslo obhájil, když porazil bývalého diplomata Michaela Žantovského.
Láska je navíc předsedou senátorského klubu uskupení SEN21 a Pirátů a jako lídr kandidátky SEN21 do komunálních voleb byl k vidění na mnoha propagačních materiálech po celé Praze.
Před druhým kolem vyzval Láska své příznivce, aby nezapomněli jít ještě jednou volit. Zároveň slibuje, že bude těsně spolupracovat s další stávající senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou, s níž tvořil tandem i v komunálních volbách – kde ale neuspěli.
„Pokud obhájím svůj senátní mandát, tak budeme spolu dál v tandemu jako senátoři bojovat za zájmy Prahy, nahánění kmotrů, proti klientelismu nebo za důslednou podporu projektům družstevního bydlení,“ uvedl Láska.