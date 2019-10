Chřipková sezona může být letos vážnější než loni, varují hygienici

Futsalisté Sparty Praha se v elitní fázi Ligy mistrů utkají s vysněnou Barcelonou, ukrajinským Chersonem a Minskem. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. Čtyřčlennou skupinu bude od 19. do 24. listopadu hostit běloruská metropole. Do Final Four pro nejlepší čtyři týmy soutěže postoupí pouze vítězové každé ze čtyř skupin.