V Česku i ve světě začíná šestnáctidenní kampaň OSN proti násilí na ženách a dívkách. Upozorňuje na to, že genderově podmíněné násilí postihne alespoň jednou za život každou třetí ženu nebo dívku na světě, což je odhadem asi 840 milionů lidí.
V Česku budou některé budovy nasvíceny oranžově, například Strakova akademie a Petřínská rozhledna v Praze nebo divadla v Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Plzni a Brně.
Na dnešek připadá mezinárodní den za odstranění násilí na ženách, kampaň potrvá do 10. prosince, kdy je mezinárodní den lidských práv.
Informační centrum OSN v tiskové zprávě uvedlo, že v roce 2024 bylo zabito přibližně 50 tisíc žen a dívek svými intimními partnery nebo jinými členy rodiny. Podle odhadů UNICEF zažilo více než 370 milionů dívek na světě, tedy přibližně každá osmá, znásilnění nebo sexuální napadení před dosažením 18 let věku.
„Většina žen, které zažily fyzické nebo sexuální násilí, nikdy nevyhledá pomoc, jen malá část se obrátí na policii a v mnoha zemích podíl žen hledajících pomoc klesá,“ uvedlo informační centrum.
„Pro mnoho žen není mlčení volbou, ale důsledkem rizik, kterým čelí, pokud se rozhodnou promluvit. Ženy, které násilí oznámí, mohou přijít o domov, děti i příjem,“ dodalo centrum.
Kampaň vyzývá vlády mimo jiné k tomu, aby zajistily spravedlnost a chránily přeživší.
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