Chovanec: První stupeň ohrožení terorismem bude Česko stát 30 milionů

před 1 hodinou

První stupeň ohrožení terorismem, který je v Česku vyhlášen od března, vyjde stát zhruba na 30 milionů korun. České televizi to řekl ministr vnitra Milan Chovanec. V platnosti by měl zůstat minimálně do jara. Znamená to důslednější ochranu pro místa, kde se schází větší počet lidí. Rozpočet ministerstva vnitra je podle ministra na tento výdaj připravený. "Bude záležet na tom, jestli ta určitá opatření bude potřeba posilovat v průběhu času, ale ta částka je někde kolem 30 milionů korun do příštího jara," řekl Chovanec. Opětovné nasazení armády nyní podle něj není aktuální. Pokud by ale musel být vyhlášen druhý nebo třetí stupeň ohrožení, pak je povolání armády dalším krokem.

autor: ČTK