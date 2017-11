Chovanec: Policie musí vysvětlit zásah na Zemanově akci v Lipníku, vypadá to na další podivný příběh

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Ministr vnitra Milan Chovanec chce, aby policie vysvětlila zásah proti zvukaři při prezidentově návštěvě v Lipníku nad Bečvou.

Praha - Doufám, že jste měli důvod, vzkázal ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) policistům, kteří během prezidentské návštěvy v Lipníku nad Bečvou zasáhli proti zvukaři. Jedenapadesátiletý Jaroslav Hensl v úvodu mítinku pustil nahlas píseň Modlitba pro Martu na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana.

Chovanec v rozhovoru pro Aktuálně.cz a Hospodářské noviny řekl, že má o incidentu jen kusé informace a vyžádal si od policie rychlé vysvětlení. "To, co se stalo v Lipníku, musí projít vnitřní kontrolou policejního prezidia. A věřte, že budu chtít výsledky," řekl. Dodal, že pokud se incident odehrál tak, jak ho prezentují média, jde o "další podivný příběh".

Za zvláštní ministr označil informace o tom, že police i po skončení protestu natáčela jeho účastníky. "Viděl jsem třeba, jak policie na mítinku Andreje Babiše legitimuje některé lidi, kteří se jej ptali na otázky. Policie musí mít nějaký standardizovaný postup na takové situace a lidi na veřejnosti neobtěžovat," řekl Chovanec.

Policejní prezidium ČR dnes požádalo krajské ředitelství o zaslání souhrnné informativní zprávy týkající se včerejšího zákroku v Lipníku nad Bečvou. Krajské ředitelství zprávu zpracuje během příštího týdne. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 9, 2017

Dodal, že chtěl, aby policie začala více a lépe komunikovat. "Ale ona je v tom strašně zkostnatělá," podotkl.

Policejní prezídium už od krajského ředitelství v Olomouci vyžádalo zprávu o zásahu, zpracována má být během příštího týdne.

Zvukař: Byla to demonstrace moci

Zvukař Hensl označuje incident za demonstraci moci. "Bojuji za demokracii, chtěl jsem vyjádřit svůj názor a přišlo mi, že jsem to udělal správně," říká muž, kterého policie z místa odvezla v antonu. Na služebně strávil přes dvě hodiny.

Protest měl trvat pouze po dobu písně od Marty Kubišové, která má necelé čtyři minuty a byla symbolem událostí v roce 1968 a později 1989. Asi třicetičlenná skupinka protestujících hudbu doplnila červenými kartami a transparentem.

"Domluvili jsme se, že chceme kultivovaně vyjádřit nesouhlas s politikou Miloše Zemana a že nebudeme narušovat mítink, protože my jsme na rozdíl od jeho politiky kultivovaní," vysvětlila spoluorganizátorka protestu Simona Hradílková. Účastníci také akcí chtěli vyjádřit podporu otci Hradílkové a bývalému ministru vnitra Tomáši Hradílkovi. Ten drží hladovku na protest proti tomu, že se chce Zeman ve volbách obhajovat mandát.

Hensla postup policie překvapil i proto, že ještě před akcí mluvil se dvěma policisty a plánovaný průběh protestu jim popsal. Policisté podle Hensla přišli proto, že si prezidentova ochranka všimla aktivity v okně kanceláře nad restaurací, z něhož protestující chtěli pustit hudbu a vyvěsit transparent.

"Dohodli jsme se, že místnost bude rozsvícená, budu tam sám, transparent z okna věšet nebudeme, vezmeme si ho dolů," popsal Hensl. Dodal, že mu policisté doporučili, aby během písně neotevíral okno. "Já jsem ho trochu pootevřel, to je pravda, a to proto, že bych jinak neviděl, co se venku děje," popsal zvukař.

Píseň zněla přes celé náměstí ve chvíli, kdy moderátor mítinku zval na pódium Zemana v doprovodu olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka a starosty obce Miloslava Přikryla. "Je možné, že jsme je tou skladbou trochu rušili," připustil Hensl. Odmítl ale, že by hudba zněla až tak nahlas, že by mítink například musel být přerušen.

Policie: Hudba rušila shromáždění

Policie to vyhodnotila jinak. "Rušil svou hlasitou hudební produkcí projev jednoho z účastníků shromáždění," vysvětlil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že Hensl je podezřelý z přestupku a hrozí mu až patnáctitisícová pokuta. Podle mluvčího policisté zvukaře opakovaně vyzývali, aby skladbu vypnul.

Hensl ale ujišťuje, že mu to stačilo říct jednou. "Otočil jsem se a místnost byla plná mužů v černém. Jeden držel kameru, mířil mi s ní do obličeje a křičel na mě: 'Okamžitě to vypněte.' Tak jsem to okamžitě vypnul," popsal. Policistů podle Hensla do místnosti vtrhlo osm či devět. "Spotřebovali na mě obrovské množství sil, i když jsem se ničemu nebránil," diví se.

"Opravdu jsem neměl dost síly na to, abych neuposlechl. Nic jiného nešlo dělat, já nejsem nějaký rváč, abych se s nimi snažil bojovat," podotkl jednapadesátiletý muž.

Mluvčí Hejtman řekl, že policisté byli z olomouckého krajského ředitelství. Jejich počet ale nespecifikoval. "Tajné to určitě není, ale tu informaci já nemám," řekl nejprve. Na dotaz, zda jich bylo osm až devět, jak tvrdí Hensl, dodal: "Upřesním to - byl tam adekvátní počet policistů."

Přiměřené podle něj bylo i to, že Hensl skončil na služebně. "Pokud došlo k protiprávnímu jednání a jsou tam důvody, může být osoba zajištěna podle zákona o Policii České republiky," uvedl.

Hradílková, která se spolu s dalšími protestujícími vydala za Henslem, ještě na služebně podala trestní oznámení na neznámého pachatele. "Myslím si, že tento člověk byl omezovaný na osobních právech," řekla s tím, že zvažuje stížnost na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která má pravomoc vyšetřovat postupy policie.