„Chovali se jak zvěř.“ „Vlastenci“ zuří kvůli modro-žlutým vlajkám na českých hradech

Modrá a zlatá. To jsou heraldické barvy starého rodu Questenberků z Durynska, který vlastnil hrad a zámek Bečov. Jeho správci ale čelí v poslední době hněvu lidí, kteří si spletli modro-zlaté prapory s ukrajinskou vlajkou. A nebyli zdaleka sami. „Taky máme sbírku jedinců, kteří nám vyhrožovali trestním oznámení, nadávali nám a vůbec se chovali jako zvěř,“ napsali veřejně správci hradu Grabštejn.
„Ukrajinské vlajky na státním zámku?!? Rozmohl se nám tu takový nešvar, a to útoky na náš areál skrze barevnost vyvěšených praporů – bohužel často bez jakékoliv znalosti historie bečovského sídla,“ objevilo se v pátek na facebookové stránce Státní hrad a zámek Bečov.
Společně s příspěvkem přibyly i dva obrázky – jednak vlajka s modrou a žlutou barvou, jednak modro-žlutý čtvrcený rodový erb s černým lvem a s rytířskou helmicí. Jde totiž o symbol šlechtického rodu Questenberků, který byl s Bečovem úzce svázaný. Proto tomu odpovídají i barvy vyvěšených praporů.
„Navštivte okruh zámeckých interiérů! Dozvíte se tam mimo jiné to, že jedním z významných bývalých majitelů zámku byl rod Questenberků, jehož heraldickými (erbovními) barvami byly právě modrá a zlatá (žlutá),“ uvedli správci hradu, kde se mimo jiné nachází jeden z nejcennějších českých pokladů – zlatý relikviář sv. Maura.
„Proto na bečovském zámku visí prapory těchto barev. Stejně jako prapory barev jiných, které zase odkazují na další významné bývalé majitele bečovského panství. Těšíme se na vás!“ zaznělo na konci pátečního statusu.
Poděkovali také kritikům, kteří se bouřili proti „ukrajinské vlajce“, za větší dosah příspěvků.
„Vyhrožovali trestním oznámením“
V komentářích se pak objevily reakce dalších správců hradů a zámků, kteří se potýkají s podobnou vlnou nenávistných příspěvků.
„Na Duchcově s Valdštejny je to stejné, erb zlatomodrý, tudíž standarta žlutomodrá. Každý rok je vyvěšujeme na Casanovské slavnosti už léta, nikdy to nikoho nenapadlo, až v posledních letech to vzbuzuje tyto reakce,“ povzdychli si administrátoři účtu, který se stará o propagaci státního zámku Duchcov.
Hrad Grabštejn ovšem dopadl hůře. „Clam-Gallasové by mohli vyprávět. Taky máme sbírku jedinců, kteří nám vyhrožovali trestním oznámením, nadávali nám a vůbec se chovali jako zvěř. Od války na Ukrajině prapory nevyvěšujeme, přestala nás tahle hra na vlastence bavit. Pořád se před někým obhajovat nám bralo moc energie. Máte náš obdiv!“ vzkázali správci hradu Grabštejn.
Nenávist řešilo i město po tragédii
Není to zdaleka poprvé, co některé Čechy ovládl hněv kvůli vlajkám v modro-žlutých barvách, třebaže s Ukrajinou neměly vůbec nic společného. Začátkem roku se spustila vlna nenávistných reakcí třeba na úřad ve Chřibské, kde došlo k tragické střelbě.
„Rádi bychom uvedli na pravou míru diskusi ohledně vlajky na budově úřadu ve Chřibské. Nejedná se o vlajku cizího státu, ale o oficiální vlajku města Chřibská. List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a žlutý. V modrém pruhu je navíc vyobrazena postava panny v loďce se žlutým veslem, která sedí ve žluté koruně,“ uvedl oficiální účet Děčínska, kde se Chřibská nachází.
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