Chorvatský znalec prozkoumal vytaženou plachetnici, na níž zahynuli čtyři Češi

Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska vrata. Zahynuli tehdy čtyři Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Informoval o tom server Dalmatinski Portal.
Pracovníci specializované firmy v sobotu provedli přípravy a následující den se jim plachetnici Beneteau Oceanis podařilo vytáhnout z hloubky 60 metrů. Bylo přitom nutné odčerpat asi devět tun vody. Práce znesnadňovala skutečnost, že se konaly na frekventované námořní trase. Loď je nyní ve splitském přístavu.
Plachetnice je klíčovým důkazem ve vyšetřování této námořní nehody, připomněl Dalmatinski Portal. Státní zastupitelství a policie podle něj pokračují ve vyšetřování a vytažené plavidlo již prohlédl také znalec, jehož posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu.
Dvě plavidla se v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta srazila 14. června. Katamarán s více než 100 cestujícími a plachetnice s českou posádkou pluly směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice okamžitě potopila. Zahynuli čtyři čeští jachtaři a další čtyři záchranáři převezli do nemocnice.
Chorvatská policie několik dní po nehodě zatkla prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém.
Podle vyšetřovatelů navíc důstojník průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu, takže si včas nevšiml blížící se plachetnice. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítl, po několika dnech byl z vazby propuštěn.
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