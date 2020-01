Chlapec zapaloval zbytky pyrotechniky, vybouchly mu do obličeje a popálily ho

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová dojela ve Val di Fiemme dvaatřicátá v závodě na 10 kilometrů klasickou technikou s hromadným startem. V páté etapě Tour de Ski tak stejně jako ve středu těsně nedosáhla na body do Světového poháru. Muži běželi o pět kilometrů více a Adam Fellner byl 45., Petr Knop o místo horší.

Mezi ženami vyhrála Norka Astrid Uhrenholdt Jacobsenová, která rozhodla o své první výhře v závodu SP po čtyřech letech ve finiši před Švédkou Ebbou Andersonovou a Němkou Katharinou Hennigovou. V čele Tour se udržela její krajanka Therese Johaugová, která doběhla čtvrtá. Mužům kraloval Nor Johannes Hösflot Klaebo těsně před Rusy Sergejem Usťugovem a Alexandrem Bolšunovem, který dál vede Tour.

Dvaadvacetiletá Janatová, která zůstala z českých lyžařek jedinou zástupkyní v Tour de Ski, jela celý závod kousek za bodovanou třicítkou. Na Jacobsenovou ztratila v cíli jubilejní sté etapy Tour dvě a čtvrt minuty.

Johaugová na začátku závodu upadla, ale udržela se v čelní skupině a za vítězkou nakonec zaostala o šest vteřin. V průběžné pořadí Tour de Ski vede s náskokem 19 sekund před krajankou Ingvild Flugstad Östbergovou.

Bolšunov má před sobotním sprintem a závěrečným nedělním stoupáním do sjezdovky Alpe Cermis náskok 18 sekund před Klaebem. Usťugov je třetí o tři vteřiny zpět. Další běžci už mají od této trojice větší odstup.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem:

1. Klaebo (Nor.) 39:51,0, 2. Usťugov -0,7, 3. Bolšunov -1,0, 4. Larkov (všichni Rus.) -4,4, 5. Röthe (Nor.) -10,2, 6. Cologna (Švýc.) -11,0, 7. Spicov (Rus.) -13,7, 8. Holund (Nor.) -15,8, 9. Halfvarsson (Švéd.) -18,1, 10. Niskanen (Fin.) -18,4, …45. Fellner -2:22,9, 46. Knop (oba ČR) -2:23,4.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 závodů): 1. Bolšunov 2:24:39, 2. Klaebo -18, 3. Usťugov -21, 4. Röthe -1:27, 5. Niskanen -1:32, 6. Holund -1:34, …41. Knop -7:58, 52. Fellner -10:34.

Průběžné pořadí SP (po 13 ze 38 závodů): 1. Klaebo 706 b., 2. Bolšunov 595, 3. Iversen (Nor.) 495, 4. Niskanen 457, 5. Usťugov 442, 6. Holund 407, …49. Novák 34, 88. Pechoušek 9, 102. Černý (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem:

1. Jacobsenová (Nor.) 29:07,9, 2. Anderssonová (Švéd.) -0,4, 3. Hennigová (Něm.) -1,0, 4. Johaugová -6,2, 5. Östbergová (obě Nor.) -6,8, 6. Něprjajevová (Rus.) -15,5, 7. Maubetová Bjornsenová (USA) -17,2, 8. H. Wengová (Nor.) -19,0, 9. Sundlingová (Švéd.) -25,0, 10. T. U. Wengová (Nor.) -26,6, …32. Janatová (ČR) -2:14,5.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 závodů): 1. Johaugová 1:51:14, 2. Östbergová -19, 3. Něprjajevová -32, 4. Jacobsenová -33, 5. Anderssonová -38, 6. H. Wengová -49, …29. Janatová -7:12.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Johaugová 735, 2. H. Wengová 566, 3. Digginsová (USA) 451, 4. Jacobsenová 445, 5. Maubetová Bjornsenová 402, 6. Něprjajevová 385, …23. Razýmová 158, 36. Nováková (obě ČR) 67, 49. Janatová 32, 75. Beranová (ČR) 4.