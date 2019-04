Děti na sídlišti v Karviné utýraly kočku k smrti. Město slibuje, že viníky potrestá

Karvinští policisté řeší otřesný případ týrání zvířete. V sobotu na tamním sídlišti ubilo pět chlapců k smrti kočku. Podle svědků, kteří celý incident viděli z balkonů, nikdo z kolemjdoucích proti jednání dětí nezasáhl. Po útoku na zvíře malí viníci z místa utekli.

"Kolem 17 hodin 4 malí kluci a 1 velký kluk umlátili a následně vzali za ocas a hodili o patník kočku, která byla na místě mrtvá. Když jsme po nich řvali z balkonu, už bylo pozdě a utekli," napsala na svůj facebookový profil očitá svědkyně Nikola.

Poté, co si všimla podezřelého chování, zavolala na místní policii. Ta se však údajně věcí odmítla zabývat a poradila Nikole, aby kočku vzala a vyhodila do popelnice. Podle Nikoly ostatní lidé na ulici jednání chlapců přihlíželi a nikdo proti nim nezakročil.

"Lidé, kteří tam byli a viděli to, nic neudělali. Když jsme to uviděli, šli jsme ven a kočku jsme zabalili a vyhodili. Je to smutné, je to taky živá bytost, takovým děckám ruky polámat, je to hrůza a děs," sdělila na Facebooku.

Karvinská policie však odmítá, že by o incidentu na sídlišti věděla. Podle mluvčí policie Zlatuše Viačková se policie se o celé záležitosti dověděla až o den později ze sociálních sítí. Případem se v současnosti policisté zabývají a šetří ho jako trestný čin týrání zvířete.

"Případu věnujeme maximální pozornost. Již v tuto chvíli máme indicie, které povedou ke konkrétním osobám. Vyšetřování si převzala služba kriminální policie a vyšetřování. Je možné, že trestní řízení bude rozšířeno o přečin výtržnictví," informovala Deník.cz Viačková.

Chtěl bych se vyjádřit k hnusnému činu, ke kterému došlo včera večer v Karviné, kdy 5 dětí utýralo kočku k smrti. Zkontaktoval jsem se s PČR a domluvili jsme se na tom, že tento případ dořeší a viníci budou potrestáni. Protože pokud by jim tohle prošlo bez trestu, tak příště by v tom mohli pokračovat.Takové chování je neakceptovatelné !

K incidentu se na Facebooku také vyjádřil primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Toho čin šokoval, a proto se rozhodl sám policii kontaktovat. Společně se s policisty domluvil na tom, že případ důkladně prošetří a viníky potrestají.

Před dvěma lety zabíjely děti v ZOO

Obdobný případ, kdy děti ubily zvíře, se odehrál před dvěma lety v zoologické zahradě v Jihlavě. Tři chlapci ve věku od šesti do deseti let se dostali do uzavřeného zimoviště ptáků, kde na plameňáky nejprve házeli kameny a pak jednoho z ptáků ukopali. Rodiče dětí následně uzavřeli s jihlavskou zoologickou zahradou dohodu a společně zaplatili škodu převyšující 30 tisíc korun.