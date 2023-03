Lužní lesy i louky s mohutnými duby. Jihomoravský Soutok se stane chráněnou oblastí

Vláda by mohla do konce měsíce dostat návrh plánu boje proti závislostem s opatřeními na tři roky. Připravovaný dokument má pět priorit. Vedle prevence a léčby, úprav zdanění a zavedení kontrolovaného trhu s konopím mezi ně pak patří ještě prosazování postupu v EU a zmírnění dopadů migrace. V pondělí to řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle záměru by stát mohl díky novému zdanění návykových látek a efektivnějšímu výběru daní získat ročně až 15 miliard korun.

"Priority se neupravují, zůstávají. Měli jsme 100 připomínek… Jsme myslím (s přípravou dokumentu) u konce," uvedl Vobořil. Podle něj zbývá dořešit výhrady ministerstev zdravotnictví a financí. "Vypořádáme připomínky možná v tomto týdnu. Chceme dát plán na jednání vlády do konce měsíce," řekl koordinátor.