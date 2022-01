Máma se nechránila, uvěřila "odpíračům". Chci lidi varovat, říká syn zemřelé zpěvačky

Folková zpěvačka Hana Horká odmítala očkování, v rodině s nakaženými se nechránila, podle jejího syna Jana Reka záměrně. I proto, aby po případném prodělání covidu mohla chodit na koncerty, kam se bez vakcíny či po vyléčení nemoci jít nedá. Rek kritizuje ty, kteří odmítají vakcíny nebo šíří dezinformace. Právě je viní ze smrti své matky. "Snažil jsem se ji o očkování přesvědčit. Marně," říká.

Ze smrti vaší matky jste na Facebooku obvinil několik lidí, jmenovitě herce Jaroslava Duška, zpěváka Daniela Landu, molekulární genetičku Soňu Pekovou nebo prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. Napsal jste, že vám sebrali maminku. Jak jste to myslel?

Byl to výplod z vyčerpání, takové ulevení si do diskuze. Ale je jasné, že konfrontace musela proběhnout, jelikož když se podíváte na mámin veřejný profil, tak jejich příspěvky se tam vyskytují. Tedy příspěvky pana Duška, pana Vojáčka (lékaře Jana Vojáčka, pozn. red.) a podobně. (Někteří z nich se vůči Rekovým slovům ohradili, například zpěvák Daniel Landa napsal Seznam Zprávám, že nikomu "maminku nesebral", a protestoval proti tomu, že je označovaný jako odmítač očkování. "Ale jsem naprosto zásadně proti povinnému očkování proti covidu-19," napsal serveru Landa.)

Máte na mysli internetové příspěvky související s odmítáním vakcíny?

Ano. Nebo spíš to jsou rozhovory třeba s Jaroslavem Duškem obecně o zdraví, ale je jasné, jaká linie tam je.

Jakou linii máte na mysli? Jaké konkrétní argumenty tito lidé používají, kterým vaše maminka uvěřila?

Vypíchl bych hlavně apel na přirozenou imunitu. To sdílel pan Vojáček na sociálních sítích. Je to přesně tato linie, že příroda všechno zařídí, že se nemáme čeho bát.

Jaké další argumenty v diskuzi o covidu či očkování používala?

Šlo i o nesouvisející informace o zdraví celkově. Mělo to ale vždy "antivax" podtón. Vybavuji si i zmínky a spekulace o tom, co ve vakcínách je. Diskuze končila tím, že si nemůžu být jistý ničím. Stavěla kolem sebe zdi. I v reakci na vlnu kolem spojitosti očkování s autismem.

Takže tyto lidi obviňujete ze smrti vaší matky, protože jim naslouchala spíš než doktorům, vědcům?

A také spíš než vlastní rodině. Bohužel.

Přebírala vaše maminka tyto názory od počátku pandemie, nebo to přišlo postupem času?

Bylo to tak od počátku.

Vysvětlila vám někdy, proč jim věří?

Řeknu vám to tak, že to asi byla cílená ignorace jakýchkoliv faktů. Jasně, že člověk ten "cherry picking" dělá, vybírá si informace podle toho, jak mu to vyhovuje, a staví kolem sebe zeď. Bylo na ní vidět tunelové vidění. Jakmile se o tom někdy někdo zmínil, tak si z toho vybrala, co se jí líbilo.

Proč jste mezi dezinformátory zařadil i evolučního biologa Jaroslava Flegra?

To byl omyl. Ale loni byl vodou na mlýn pro antivaxery nebo pro lidi, kteří covid zlehčovali. A pak jsem ho přestal sledovat. Byl to omyl.

Víte, proč se vaše maminka nechtěla očkovat?

Řekl bych, že je to asi kvůli hrdosti těch lidí ovlivněných dezinformacemi. Nešlo o konspirace, spíš o nějaký princip.

Vy sám jste očkovaný. Přesvědčoval jste ji o prospěchu očkování?

Několikrát a marně. Měla svoje tři, čtyři argumenty, co naposlouchala během toho roku. Hlavně je to ta přirozená imunita, na ty další si nevzpomenu. Sdílela je ale na svém profilu na sociálních sítích.

Takže chtěla získat přirozenou imunitu, aby se vyhnula očkování. Proto jste na Facebook napsal, že "tomu sama šla naproti"?

Ano. My jsme se s tátou nakazili během Vánoc, já jsem nemoc přinesl domů. Bylo nám zle dva nebo tři dny. Mamka měla být v izolaci, místo toho byla celou dobu s námi. Napsala o tom i na Facebook.

Vaše maminka někdy opravdu řekla, že se chce záměrně nakazit?

Ano, i to, myslím, psala na Facebook.

Na její příspěvky jsem se dívala. Pochopila jsem z nich, že se domnívala, že nemoc prodělá s lehkým průběhem, získá imunitu a bude moct na akce nebo do restaurace, kam dnes mohou jen očkovaní nebo lidé, kteří prodělali covid.

Je to tak. Loni jsem to třeba chápal, byl jsem také lehký skeptik vůči covid vakcínám. Ale narazilo to na docela tvrdou realitu.

Proč jste se tedy nechal očkovat, když jste sám byl vůči tomu skeptický?

To byla taková ta počáteční opatrnost, jenom ve spojitosti s covid vakcínou, není to tak, že bych nevěřil medicíně. Čekal jsem, jak se to bude dál vyvíjet. A když pak přicházely restrikce a vlastně i trochu negativní motivace, tak jsem to už vůbec neřešil.

Maminka se tedy nakazila o Vánocích od vás. Kdy jí vyšel pozitivní test?

První týden v lednu. Ona s námi byla doma a pak dostala žádanku na PCR test, který jí ale vyšel negativně. Ale druhý test jí pak vyšel pozitivně. Já už jsem v té době byl po covidu, jen jsem neměl čich. Dlouho jsem nevěděl, že mám covid, nechtěl jsem vyšilovat kvůli rýmě.

Jak bylo vaší mamince poté, co se nakazila?

Měla podobný průběh jako já s tátou, jen s tím rozdílem, že my jsme leželi asi tři dny, ona pět nebo šest dní. Ale pak už jí nic nebylo, jen měla také ztrátu čichu, chuti. Měla takový ten lehký post covid, to známe asi všichni.

Takže už jí bylo lépe a v neděli chtěla jít na procházku…

Ano, to už mohla normálně fungovat. Ještě ráno jsem s ní normálně mluvil. Převlékla se, že půjde na procházku. Bolela ji ale záda, tak jsme jí je namazali, a ona si pak šla ještě na chvíli lehnout. A do deseti minut bylo po všem.

Napsal jste, že se udusila v posteli. Máte potvrzené, že příčinou úmrtí byl covid?

Nemám oficiální dokument, ale já myslím, že to byla plicní embolie nebo selhání plic v důsledku covidu. Táta ji křísil se sousedem doktorem, který to také svedl na plíce.

Zatím není jisté, zda úmrtí nastalo opravdu v souvislosti s covidem. Nebyla tedy vaše reakce unáhlená, vzhledem k tomu, že jste z její smrti obvinil jmenovitě několik lidí?

Unáhlené to, myslím, není. Případů jako tento je víc. Myslím, že spojitost je logická. Potvrdím to ale, až to budu vědět. Chci se vyvarovat spekulacím a podávat pravdivé informace.

Máte nějaký vzkaz pro lidi, kteří odmítají očkování?

Myslím, že opatrnost je vždy na místě. Je lepší nevěřit vlastnímu úsudku, ale vše konzultovat s lékařem a věřit autoritám, které k tomu mají co říct a které nevyvolávají jen agresi.

Odkud vaše maminka čerpala informace?

Měla svoji bublinu, sledovala fanouškovské stránky, byl to takový "cherry picking" informací, které jí přišly. Maminka byla inteligentní, citlivá ženská, ale jsme lidi. Je to chyba komunikace i z oficiální linky, co se týče kampaní a tak. Chápu nedůvěru, je jasné, že lidé spíš uvěří konkrétně třeba Landovi nebo Duškovi kvůli tomu, že poskytují jednodušší řešení.

Jaký měla přístup k medicíně a jiným vakcínám?

Vybavuji si konverzaci, kdy mi napsala, co všechno mám v rameni za vakcíny a že je ráda, že jsem to ustál.

Proč jste se rozhodl o tom všem promluvit?

Nedělám z toho Darwinovu cenu, ale chci lidi varovat. Nechci, aby to zapadlo.