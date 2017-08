Chceme pro děti trpící cukrovkou udělat z nemoci hru. Pozitivní motivace dělá divy, říká inovátor

před 21 minutami

Mladí inovátoři z ČVUT, kteří vyhráli mezinárodní soutěž Microsoft Imagine Cup, vynalezli nový glukometr, který pomůže dětem vnímat nemoc jako zábavu a naučí je, jak se vypořádat se svým zdravotním stavem. První "dětské" glukometry by mohly být na trhu už v příštím roce. V současné době však mladí inovátoři hledají investora, který by pokryl počáteční náklady na rozběhnutí výroby.

Praha - Neustálé kontrolování hladiny cukru v krvi děti obvykle nebaví. Projekt studentů Marka Nováka, Tomáše Pikouse a Barbory Suchanové z ČVUT, se kterým v americkém Seattlu triumfovali na mezinárodní soutěži Microsoft Imagine Cup, má ambici z měření udělat zábavu, která dětem zároveň pomůže vypořádat se s jejich zdravotním stavem a lépe ho pochopit.

Kde se vzala první myšlenka, že chcete být inovátory v oblasti diabetologie?

Měl jsem zkušenosti se starými glukometry. Viděl jsem tam mezery a sám jsem se ptal, proč se to nemění. Diabetický byznys je divný, nikdo nemá chuť inovovat.

Proč jste se rozhodli udělat právě nový glukometr?

Za posledních 15 let se u těchto přístrojů nic nezměnilo. Chtěli jsme posunout zdravotnickou techniku, která nyní vypadá sterilně, do něčeho, co by dítě mohlo mít rádo. I proto máme například verzi s pokémony. Chceme udělat pro děti z diabetu hru. Je důležité jít lidem naproti a najít zábavný způsob skrz technologie, jak zvládat nemoc. Je to všechno o pozitivní motivaci.

Váš glukometr je nejmenší na světě a ve tvaru karty. Proč?

Chtěli jsme inovovat vzhled, tak jsme si řekli, proč by to nemohla být kreditní karta. Navíc jsme se pozastavili nad tím, jestli je opravdu třeba, aby zařízení mělo tlačítko nebo displej. Tehdy nás napadlo, že by glukometr mohl být jen kreditka a ten displej a tlačítka přesunout do chytrého telefonu skrz aplikaci. Dávalo nám to větší smysl.

Proč cílíte zrovna na děti?

Vyplynulo to hlavně z povídání s diabetology, kteří tvrdí, že tato nemoc vyžaduje maximální disciplínu. Myslíme si, že když se děti naučí zvládat nemoc v začátcích, tak nebudou mít problém ani v budoucnu. Vytvořili jsme několik režimů, třeba "strawberry time", což znamená, že se jde měřit. Hlavně nechceme vyvolávat konotace píchání. Snažíme se motivovat děti k pravidelnému měření, aby na to nezapomínaly a přitom braly nemoc jako hru.

Jak je chcete motivovat?

Děti sbírají body, za které pak rodiče mohou koupit odměnu, nebo mít pak třeba nějakou slevu. Dítě dostává body například za správný odhad, kolik cukru má v krvi v danou chvíli. Další odměňování samozřejmě nastává, když se dítě měří pravidelně.

Jakým způsobem mohou rodiče své děti hlídat?

Máme zabezpečené párování dítěte s rodiči, kteří mají dohledový panel a vidí historii měření či kde se dítě nachází. Rodič také může nastavit upomínky, aby se dítě nezapomínalo měřit, protože denně je třeba provést měření šestkrát až desetkrát.

Ve vaší aplikaci děti sbírají jahody. Má to nějaký důvod?

Jahoda nás provází už od začátku. Je to jedno z mála ovocí, které se dostává pomalu do krve, což je dobré pro diabetiky. Navíc jahoda připomíná kapku krve. Čím více máte asociací, tak je to pro vás více zapamatovatelné, což je výhoda.

Kdy se dostanou "diabetické karty" na trh?

Závisí na to spoustě okolností, ale předpokládáme, že by se první kusy mohly dostat do rukou zákazníků v druhé polovině roku 2018.

Jaká bude cena vašeho glukometru?

Rádi bychom se dostali pod cenu dnešních glukometrů. Předpokládáme, že cena bude v rozmezí 50 až 70 % těch dnešních (standardní glukometr v České republice stojí kolem 350 korun, pozn. red.).

Co je teď vaším cílem?

Chceme se nyní soustředit na dovyvinutí tohoto projektu. Chceme testovat naše řešení na diabetických lidech. Naše ambice však nejsou jen diabetické děti, ale rádi bychom se posunuli ke všem diabetikům.