Domácí

"Chceme porazit SPD a skončit třetí." Piráti odšpuntovali ostrou fázi kampaně

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zajištění rychlejší výstavby, úlevy na daních ve prospěch rodin, takzvaný protikorupční úklid či změny ve fungování sněmovny patří mezi priority, na které by se soustředili opoziční Piráti v případě vstupu do vlády po říjnových sněmovních volbách.
Pirátská strana zahájila ostrou fázi volební kampaně, na snímku předseda strany Zdeněk Hřib, 2. září 2025, Praha.
Pirátská strana zahájila ostrou fázi volební kampaně, na snímku předseda strany Zdeněk Hřib, 2. září 2025, Praha. | Foto: ČTK

Desítku kroků pro prvních 100 dnů ve vládě představili při startu ostré fáze předvolební kampaně na pražské Štvanici. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib také Pirátům stanovil jako nový volební cíl porazit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Hřib odmítl, že by česká společnost byla rozdělená mezi města a vesnice či mladé a starší. "My Piráti si myslíme, že je to ve skutečnosti jinak - máme společného víc, než si myslíte. Všichni přece chceme, aby mladí lidé měli šanci založit rodinu a aby se jim dobře žilo. Jenomže bez dostupného bydlení a při velkých nákladech na běžné výdaje to jde dost těžko," řekl.

Související

Průzkum průzkumů: Babišův možný spojenec sílí. Expremiérovi to ale vůbec nepomůže

Průzkum průzkumů 2. září 2025

Mezi povolební priority proto zařadili Piráti vznik akceleračních zón pro rychlejší výstavbu, zvýšení slevy na poplatníka, růst rodičovského příspěvku na 420 tisíc korun či snížení DPH na základní potraviny. Zasazovat se chtějí o férové dotace, lepší zdravotnictví a školství a změnou jednacího řádu o funkčnější sněmovnu. Usilovat by chtěli také o rovná práva pro stejnopohlavní páry či zavedení regulovaného trhu s konopím.

Povolební strategie Pirátů vylučuje spolupráci s ANO, Motoristy sobě, SPD a Stačilo! včetně komunistů. O vstupu do vlády by Piráti jednali jen s demokratickými partnery, kteří sdílejí stejné hodnoty a budou garantovat plnění společného programu. Po minulých volbách tvořili Piráti původně vládu se Starosty a nezávislými (STAN) a Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Piráti pojali start do posledního měsíce kampaně jako akci na celé odpoledne. Na Štvanici postavili pódium pro hudební produkci či atrakce pro děti, vedle občerstvení či stranických suvenýrů nabízeli například potisk triček. Podle pozvánky večer vystoupí jako DJ i poslanec a bývalý šéf strany Ivan Bartoš.

Související

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Tachovsko Hošťka úřad

Na stejném místě zahájili minulý týden ostrou fázi předvolební kampaně také Starostové, kteří v posledních volbách do sněmovny kandidovali společně s Piráty. Jejich koalice získala 15,6 procenta hlasů, kvůli kroužkování však mají Piráti ze 37 společných poslaneckých mandátů jen čtyři. Letos Piráti kandidují samostatně, podle Hřiba cílí na dvouciferný zisk. V průzkumech se v poslední době pohybují kolem osmi či devíti procent.

Hřib řekl, že jeho původní cíl se zdá na dohled. "Tak si říkám, co kdybychom tu laťku trochu zvedli. Takže říkám, že cílem Pirátů pro poslední měsíc před volbami bude, že porazíme extremistickou SPD a všechny její přívažky a staneme se třetí největší stranou v Parlamentu," uvedl. Aby skončili třetí za favorizovanými hnutím ANO a koalicí Spolu, museli by Piráti kromě SPD překonat také STAN.

Pirátům vyjádřila podporu jedna z posledních mluvčích Charty 77 Věra Roubalová Kostlánová. "Nemají žádné korupční aféry, jsou mladí a nějak jim prostě důvěřuju," řekla. Vyzvala dále k podpoře demokratických stran a Ukrajinců, kteří se už více než tři roky brání ruské agresi.

 
Mohlo by vás zajímat

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let
domácí Aktuálně.cz Obsah Česká pirátská strana - volby do Poslanecké sněmovny 2013 Volby do sněmovny 2025 volby Zdeněk Hřib Ivan Bartoš SPD

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Tenistka Barbora Krejčíková do premiérového semifinále US Open nepostoupila. Turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA podlehla 3:6, 3:6.
před 4 minutami
"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň
1:06

"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

Čína se snaží ohromit svět. Propagandisté její armády tvrdí, že disponuje nejvýkonnějším laserem pro protivzdušnou obranu na světě.
před 10 minutami
Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Naprosto zásadní, pokud jde o šmírovací vyhlášku, podle Bartoše je, že tomuto tématu politici skoro vůbec nerozumí.
před 32 minutami
Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Právě vycházející kniha Dva na vraždu se zabývá případem prvních polistopadových sériových vrahů, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi.
před 32 minutami
Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

V pondělí byl Graham Linehan zatčen policisty na letišti Heathrow. Jeho provinění? Tři tweety o translidech.
před 41 minutami
"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

Polský prezident Karol Nawrocki v rozporu s tradicí nevzal do své delegace na cestu do Spojených států žádného zástupce ministerstva zahraničí.
před 44 minutami
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

ŽIVĚ
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového US Open mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Další zprávy