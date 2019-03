Chceme jen maďarské děti, znělo na summitu, na němž se studenti ujali rolí diplomatů

Tři stovky studentů středních a vysokých škol mají za sebou Pražský studentský summit, který díky své dlouhé tradici a ojedinělému způsobu jednání láká velké množství studentů. Ti pak mají za úkol připravit se tak, aby byli schopni napodobit jednání mezinárodních organizací, jako je OSN, Evropská unie nebo NATO. Slavnostního zahájení se zúčastnil i americký velvyslanec v Česku Stephen King, v dalších třech dnech se už studenti věnovali čistě zasedání.

Řečnický souboj mezi dvěma kandidáty na člena Mezinárodního soudního dvora OSN vrcholí. Polský kandidát Tadeusz Wlaszski a ruská zájemkyně Světlana Kurnikovová se hádají o to, kdo z nich má lepší schopnosti zastupovat východní Evropu u tohoto dvora.

"Kariéra slečny Světlany Kurnikovové je jedno velké selhání. Potupa," naléhá Polák na přítomné zástupce řady zemí, kteří mají soudce vybrat, a argumentuje, že se Ruska nepostavila například proti ruské anexi Krymu. "Nikdy jsem neřekla, že anexe Krymu je v pořádku, celá věc je příliš složitá na jednoduché odpovědi," ohrazuje se Ruska a naopak poukazuje na to, že polská vládní strana šla proti nezávislosti soudců a zmiňovaný polský soudce pro tuto stranu pracoval jako poradce.

Všechno je "jen jako", řečnická přestřelka je součástí víkendového Pražského studentského summitu, nicméně celé vystoupení působí velmi autenticky.

"Zbožňuji tento summit a všem studentům ho doporučuji," říká jedna z účastnic Markéta Aranyossyová, která sehrála právě roli ruské adeptky Světlany Kurnikovové na místo soudce. O unikátním setkávání mladých slyšela poprvé na střední škole. Poté co se summitu jednou zúčastnila, nechyběla na dalších čtyřech ročnících. "Moc mě to baví, člověk tady pozná spoustu kamarádů, a ještě může víc a víc prohlubovat své znalosti," vysvětluje Markéta, která studuje mezinárodní právo.

Hlavnímu setkání předchází půlroční příprava

Podobně nadšených studentů se pohybovalo po pražském hotelu Olympik, kde od pátku jednali, celá řada. Zájem o summit je velký, účastnilo se ho kolem 300 studentů a řadu dalších museli organizátoři odmítnout. Zmiňovaný summit byl přitom jen jedním z několika studentských setkání v rámci celého projektu, byť tím nejdůležitějším.

"Tomuto našemu několikadennímu březnovému summitu předchází od listopadu pět sobotních setkání na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dopoledne máme přednášky a semináře s různými zajímavými hosty, například se specializací na mezinárodní vztahy, byznys nebo třeba média, a odpoledne jednáme vždy ve skupinkách," říká hlavní koordinátor Zbyněk Novotný.

Jednotlivé skupinky už modelují během přípravných setkání jednání mezinárodních orgánů, které zasedaly i v různých částech hotelu Olympik. Například Rada bezpečnosti OSN, hospodářský výbor OSN, Evropská unie nebo třeba zmiňovaný Mezinárodní soudní dvůr.

"Situace, které studenti řeší, jsou reálné. Například situaci v Jemenu nebo třeba ve Venezuele. Probírání takových věcí určitě studentům přinese kromě mnoha nových vědomostí také možnosti, aby se učili veřejně vystupovat, argumentovat nebo kriticky myslet," tvrdí Novotný, který má k dispozici kolem šedesátky mladých dobrovolníků.

Představa ženy pečovatelky je šílená

Zatímco v jedné místnosti probíhá zmíněný souboj o post soudce Mezinárodního soudního dvora OSN, za jinými dveřmi diskutují delegáti Evropské unie. V ostrých výpadech se střídají zástupci Francie, Slovenska a Maďarska.

Tomáš Černík, který na vysoké škole v Olomouci studuje politologii a evropská studia, se coby francouzský diplomat ohrazuje proti slovům zástupce Slovenska. "Jejich tvrzení, že muž má především celý život pracovat, udřít se a zemřít, aby ženě následně zajistil vdovský důchod, je naprosto šílené," tvrdí Francouz a za stejně šílenou označuje v 21. století představu ženy jako pečovatelky. "Prosazujeme rovnost žen a mužů," říká s tím, co by neměly mít některé země v ústavě.

To se ovšem nelíbí maďarskému delegátovi, kterým je student žurnalistiky Jan Krejcar. "Je drzost, že někdo chce určovat, co mají mít druhé státy v ústavě," stěžuje si a cituje maďarského premiéra Viktora Orbána ohledně evropské prorodinné politiky. "My chceme maďarské děti, nechceme žádné jiné, které by nám ničily naše konzervativní hodnoty," upozorňuje mimo jiné.

Když studenti po skončení simulace vystoupí ze svých rolí, je zřejmé, že jejich osobní názory nejsou ani tak radikální a zdaleka nemusí ani odpovídat rolím, ve kterých vystupovali. "Jsem proti prvoplánovému nacionalismu, to je otázka 19. a částečně 20. století, ale chápu, že některé státy a lidé se pořád drží konzervativních hodnot," říká Tomáš Černík a pochvaluje si, že simulace mezinárodních jednání mu například umožňuje více poznávat politiku různorodých zemí.

S koncem letošního roku se už organizátoři z Asociace pro mezinárodní vztahy začali připravovat na další - v pořadí už 25. studentský summit. "Navzdory tolika ročníkům nezažíváme žádnou zpomalující tendenci, zájem o to, být delegátem či organizátorem, je nadále velký," říká hlavní koordinátor a jako důkaz obliby summitu poukazuje na to, že mnoho delegátů chce později pomáhat s organizací akce.