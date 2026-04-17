Chceme být českým Glastonbury, říká ředitel Rock for People. Cíl je unikátní zážitek

Jedenáct let pracoval jako šéf marketingu společnosti Google pro střední a východní Evropu. Korporátní svět se ale rozhodl vyměnit za festivalový a už dva roky stojí v čele jednoho z nejnavštěvovanějších hudebních festivalů v Česku – Rock for People. Ten se za tu dobu vyšvihl do evropské ligy, když obdržel dvě prestižní ocenění za bezpečnost a udržitelnost akce.
Co obnáší byznys hudebního festivalu? A jak těžké je do Česka dostat ty největší hudební hvězdy? Ředitel festivalu Rock for People Luděk Motyčka byl hostem Spotlightu Terezy Engelové.
Luděk Motyčka je v čele jednoho z největších českých hudebních festivalů přes dva roky. Víc než dekádu předtím pracoval na vysoké pozici ve společnosti Google: „Naše firma byla partnerem Rock for People, což mi umožňovalo se k tomu festivalu trochu přiblížit, poznat Michala Thomese, zakladatele festivalu, a jeho tým. Když jsem na pozici ředitele marketingu skončil, oslovili mě prakticky ze dne na den, abych vypomohl při organizaci koncertu Eda Sheerana, a před dvěma lety mi to Michal předal celé,“ říká Motyčka, jehož zkušenosti z korporátu se mu hodí i v managmentu 7000 lidí, kteří na přípravě festivalu pracují.
„Festival se musí řídit jako firma. Když má určitou velikost, tak už musí určité věci fungovat automaticky. Máme 250 kapel a každá ta kapela nebo vystupující musí dostat stejně kvalitní podporu. To musí být nějakým způsobem dopředu nastavený a pak máme spoustu dat, která průběžně analyzujeme, aby ten festival byl pořád lepší a zážitek fanoušků byl unikátní.“
Z loňských 50 000 návštěvníků jich dalo organizátorům zpětnou vazbu 12 000. Podle Motyčky pak k přáním fanoušků přihlížejí pořadatelé i například při bookingu vystupujících na další ročník. Ambicí festivalu je stát se „českým Glastonbury“. Britský festival vyprodá vstupenky téměř okamžitě. Lidé tam jezdí nejen za kapelami. „Glastonbury už není brán jako hudební festival, to je událost. Přináší unikátní hudební zážitky, ale je tam i spousta věcí nehudebních. A vytváří tím speciální vesmír,“ vysvětluje Motyčka. Jak vytvořit podobný vesmír na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové a nalákat tam v konkurenci dalších evropských festivalů velké světové hvězdy?
„Lidé mají často představy, jak ty rockové nebo hudební hvězdy žijou. Ale ona je to docela řehole, takže my se jim snažíme ten pobyt maximálně zpříjemnit. Vloni jsme třeba postavili posilovnu, máme tam vlastní kuchaře, který připravuje speciální jídla, a staráme se i o zábavu,“ popisuje ředitel Rock for People. Standardní den střední kapely na turné vypadá podle něj tak, že svým „tourbusem“ přijede na koncert, odehraje ho a pak hned odjíždí na další štaci. „Oni prakticky žijí dva měsíce v tourbuse. Přijedou na místo, vyběhnou z autobusu, dají si nějaké jídlo, vyběhnou na pódium, zahrají a zase zaběhnou do tourbusu a jedou dál.“ U největších hvězd se účast na festivalu domlouvá tři čtyři roky předem. „Za úspěch považuji třeba nasmlouvání kapely Linkin Park, kteří vystupovali na loňském ročníku. Měli jsme je potvrzené ještě předtím, než oni vyhlásili comeback,“ říká Motyčka. Jaké další hvězdy se jim na Rock for People povedlo dostat a za jakých podmínek? Díky čemu se festival zařadil mezi evropskou ligu? Jaké technické inovace používají pro zajištění bezpečnosti 50 000 lidí a jak se naučili komunikovat s davem? A proč je nutností, aby byl moderní festival ekologický? Celý rozhovor si poslechněte ve Spotlightu Terezy Engelové.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:56–04:55 Jak se Luděk Motyčka dostal z Googlu do čela velkého hudebního festivalu? Co s tím měl do činění Ed Sheeran? Jaké jsou styčné body mezi řízením korporátu a hudebního svátku?
04:55–12:27 Co všechno si organizátoři festivalu analyzují, aby posouvali úroveň zážitku návštěvníků. Co všechno musí dnešní festival mít, aby přitáhl diváky zpět. A jaké je v tomto ohledu kouzlo legendárního Glastonbury.
12:27–18:17 Jak se získávají pro festival v Česku velké světové hvězdy? Jak uspět v konkurenci jiných festivalů a co se jim v Česku líbí? A jak dlouho trvá zamluvit úspěšnou mezinárodní hudební kapelu?
18:25–24:17 V čem byli „zářezem“ Linkin Park. Co pro Rock for People udělají Limp Bizkit a v čem byla paradoxně jednoduchá organizace koncertu Eda Sheerana. Mají hvězdy nějaké speciální požadavky a dokážou je všechny uspokojit?
24:29–30:17 Proč v Česku ještě nikde nevystoupili Coldplay nebo Adele. A jak se Rock for People zařadil mezi velké evropské festivaly. Jakou cenu získali na European Festival Awards? A jak zajistit pro 50 000 lidí bezpečnost? Co všechno je k tomu potřeba? A čím je v tomto ohledu Rock for People unikátní? Jaké používají technické inovace a jak se naučili komunikovat s davem.
30:37–34:49 Proč byl Rock for People zařazen mezi pět nejekologičtějších areálů v Evropě. Proč používají vlastní vodíkový generátor, solární panely a proč je to důležité? Jaká je budoucnost středních a velkých hudebních festivalů a co Luďka Motyčku na jeho práci baví.