Chce MHD pro Pražáky zdarma a nulový poplatek za psa. Ptejte se Jakuba Landovského

? Karl Marx - Dnes 10:32 Děláte to dobře. Vše zdarma ale znamená, že i vy budete dělat funkce zadarmo. Asi jste mě četl špatně....

? Iva - Dnes 10:25 V Praze není pro veřejnost jediný bazen, kde by byl přístup po schůdkách. Jsou jen žebříky. Ty pro starší a nemocné (revmatismus, operovaná kolena, kyčle) nejsou použitelné. Zasadíte se o to, aby například v Podolí na jednom ze tří bazenů, co tam jsou, byly schůdky udělané?

? Mocová Marie - Dnes 10:22 Pane Landovský, Vy jste se snad zbláznil!! Poplatek za psy bych naopak navrhla zvýšit!!

V Praze je spousta psů, to znamrná znečistění velkým množstvím jejich močí i hovínek.

Zvlášzě letos, kdy skoro neprší to všude smrdí - je to skoro jak ve středověku!!

A doprava zdarma? Třeba snížení ceny, to bych brala. Kdyby byla zdarma z čeho by žil Dopravní

podnik? A navrhujete jen pro Pražany! ˇMnoho lidí přece nežije v Praze, ale v Praze si musí

zařizovat spoustu záležitostí (zdravotní i jiné), platí za dopravu do Prahy a po Praze musínavštívit většinou řadu míst a tak je doprava přijde opravdu na dost peněz.

? Elvíra Nerudná - Dnes 10:21 Dobrý den,



opravdu si myslíte, že MHD zdarma "naláká" do veřejné dopravy lidi, kteří jezdí nyní auty? Automobilová doprava v Praze totiž vyjde výrazně dráž než MHD. Není tedy na místě spíše zkvalitnění MHD?



Děkuji

? Adam Houbař - Dnes 10:20 Dobrý den. Mohu se zeptat, jak hodláte regulovat počet psů v Praze, když zrušíte poplatek za ně? Čoklů je v Praze už teď moc a při představě, že jich v případě splnění tohoto slibu bude v Praze ještě víc, mě jímá hrůza. Už teď je chůze po pražských chodnících jak v minovém poli. A ani sebelepší páníček neuklizi po psech jejich moč. Neustálé nafání v bytě zavřených čoklů obtežuje převážnou část dne. A do mnoha parků se nedá jít s malými dětmi, protože se na ně začne dotírat čokl pomalu větší, než jsou sami se slovy páníčka, že je hodný a nekouše. Takže mám pocit, že abyste si koupil hlasy, tak znasobíte populisticky problém, který už je teď a ještě budete vynakládat peníze i z mých daní na řešení problémů, které tím způsobite (čištění ulic). Chápu to správně? Nebo přeci jen máte i nějaké řešení i pro nás co to akorát obtěžuje?