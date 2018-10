Piráti žádají Babiše, aby prověřil dva prodeje ČEZu v Bulharsku za miliardy

Piráti vyzývají premiéra Andreje Babiše (ANO), aby nechal prošetřit investice společnosti ČEZ v Bulharsku. Chtějí, aby prověřil, zda a případně kolik korun tato polostátní energetická firma prodělala na obchodech v této zemi.

Praha - Piráti vyslali do Bulharska své analytiky, kteří tam několik dní shromažďovali informace o obchodech ČEZu.

"Nyní jsme získali konkrétní a závažné informace, které vyvolávají pochybnosti o hospodaření ČEZu v Bulharsku v rozsahu sedmi miliard korun," uvedl předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek. Mají k dispozici některé smlouvy a také informace z bulharského poslaneckého vyšetřování.

ČEZ však tvrdí, že jeho obchody v Bulharsku jsou transparentní. "Započtení všech příjmů ČEZ během působení v Bulharsku vede k tomu, že působení ČEZ v Bulharsku skončí mírným ziskem. Navíc k tomu ČEZ vede arbitráž vůči bulharskému státu," uvedl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Na arbitráži může česká firma získat miliardy.

ČEZ začal v Bulharsku podnikat v době, kdy země slibovala, že přijme stejná nebo velmi podobná pravidla, jakými se řídí podnikatelé v Česku či v jiných zemích EU. "Bulharský stát poměrně výraznou část toho, co sliboval zahraničním investorům při privatizaci tamní energetiky, nesplnil. A na tom stojí naše arbitráž, kterou s Bulharskem vedeme," vysvětlil Kříž, proč se ČEZ z obchodů v Bulharsku stahuje.

Piráti však trvají na prošetření obchodů a předali premiérovi seznam úkolů. Do dvou měsíců budou chtít po členech vlády odpovědi. "Vyzveme předsedu vlády, aby prostřednictvím ministerstva financí zajistil prověření hospodaření ČEZu na Balkáně," zdůraznil Michálek.

Konkrétně jim půjde hlavně o dva obchody: prodej elektrárny ve Varně za 1,2 miliardy a také probíhající prodej distribuční sítě za 8,2 miliardy korun.

Další požadavky předají piráti premiérovi na jednání poslaneckého bezpečnostního výboru. Jejich analytici v Bulharsku se totiž dozvěděli, že o obchodech měla mít informace tajná služba. "Budeme po premiérovi požadovat, aby vysvětlil, jestli české tajné služby disponovaly informacemi, že dochází k těmto kontraktům a napojení na mafiánské kruhy ohledně investic v Bulharsku," dodal Michálek.

Piráti také navrhnout zákon, podle kterého by Nejvyšší kontrolní úřad musel rozšířit prověrky ČEZu, a nakonec budou trvat i na tom, že polostátní firma musí zveřejňovat své smlouvy v registru smluv - dosud mají výjimku. "Namísto rizikových investic by ČEZ měl investovat v místním prostředí nejlépe do nových technologií, obnovitelných zdrojů a rozvoje jaderné energetiky, kde má skutečně velký potenciál," dodal poslanec pirátů, původní profesí jaderný inženýr, Petr Třešňák.

Draze koupil, levně prodal?

Mluvčí ČEZu Kříž říká, že jejich aktuální prodeje podniků v Bulharsku prověřovaly mezinárodní společnosti a potvrdily, že energetická firma vybrala nejvýhodnější nabídky. "Dozorčí rada ČEZu, která zastupuje akcionáře v mezidobí valných hromad, se pravidelně na svých zasedáních věnuje zahraničním aktivitám ČEZu. Obě prodejní transakce byly detailně projednány a schváleny dozorčí radou," napsal v odpovědi na kritiku pirátů Kříž.

ČEZ se zabývá obchody v Bulharsku od roku 2004, o dva roky později tu koupil elektrárnu ve Varně. Nyní se však z této země český energetický gigant stahuje a postupně prodává své bulharské investice.

"Elektrárnu ve Varně koupil ČEZ v roce 2006 za 8,6 miliardy korun, v roce 2015 ji postavil mimo provoz a na konci minulého roku ji prodal za částku 1,2 miliardy," uvedl kandidát pirátů do Senátu na Praze 8 Lukáš Wagenknecht. "Dokud nezískáme jiné informace, tak máme podezření na sedm miliard ztráty," řekl Wagenknecht, který byl v Bulharsku obchody prověřovat.

Elektrárna v záloze

Elektrárna je podle Wagenknechta nyní opět v provozu a přešla do rukou kontroverzního bulharského politika Ahmeda Dogana.

Podle mluvčího Kříže to však není pravda. ČEZ musel provoz elektrárny Varna zastavit, protože k němu nedostal povolení od Evropské unie. Zařízení nesplňovalo ekologické limity a firma by do něj bývala musela investovat, aby mohla elektrárnu znovu spustit. V provozu tak není, dostala ale nově povolení být v záloze jako "nevyrábějící elektrárna pro případ, že by jí bylo třeba".

"Místní úřady tu samou žádost ČEZ opakovaně zamítly, což je jeden z nemála důkazů, že místní subjekt má ze strany místních úřadů jiné podmínky pro podnikání v energetice," napsal Kříž.

ČEZ aktuálně v Bulharsku prodává také distribuční společnosti. I tento - zatím neuzavřený - obchod vypadá podle pirátů nevýhodně. Distribuci chce koupit firma Inercom podnikatelky Ginky Varbakové. "Ale podle názoru bulharských poslanců společnost nenaplňuje legislativní požadavky na takový prodej. Malá společnost s malým kapitálem kupuje vlastně druhou největší distribuci v Evropě," dodal Wagenknecht.