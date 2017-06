Cesty vlakem do Brna se kvůli opravě nádraží zkomplikují. Výluka potrvá až do září

před 1 hodinou

Na brněnském hlavním nádraží začaly velké opravy. Pro cestující z dálkových spojů tak budou cesty do centra města výrazně komplikovanější, protože většina souprav se na nádraží vůbec nedostane. Vlaky budou svou cestu končit na odlehlém nádraží v městské části Židenice. Normální provoz se na nádraží vrátí až v září.

Brno - Brněnské nádraží je přímo v centru a před ním jsou tramvaje jezdící téměř do všech částí města. Na léto se ale skoro celé uzavře. Dálkové vlaky budou cestující vysazovat v odříznutém nádraží v městské části Židenice. Výluka skončí až 10. září.

Pro cestující se nově otevře i Brno - dolní nádraží původně určené pro nákladní vlaky. Záchody i zázemí pro cestující budou jen provizorní. Změna se bude týkat i mezinárodních vlaků z Prahy přes Brno do Vídně či Bratislavy. Až první dny výluky ukážou, zda se vlaky budou zpožďovat.

Ti, kteří plánují cestu do Brna ze západu či severu, se musí připravit na to, že z židenického nádraží budou muset jít zhruba půl kilometru na nejbližší tramvaj směrem do centra. Cesta vede nepříliš vlídným sídlištěm. Cestující z Břeclavi mohou na dolním nádraží využít autobusové linky, která je doveze k hlavnímu nádraží.

Změny se týkají zhruba tří stovek vlaků denně. Vedle dálkových vlaků Českých drah jde i o soupravy společnosti RegioJet. U rychlíků a osobních vlaků mohou být výluky pro cestující ještě složitější. Rychlíky od Třebové stejně jako mezinárodní expresy zastaví také v Židenicích a skončí na dolním nádraží. Osobní vlaky z Blanska sice skončí už v Židenicích, ale do Křenovic budou vyjíždět z hlavního nádraží, z jedné linky se tak stanou dvě.

Rychlíky od Havlíčkova Brodu budou končit už v Králově Poli. O letních prázdninách kvůli výluce mezi Tišnovem a Vlkovem budou rychlíky končit už v Křižanově a do Brna doveze cestující autobus. Osobní vlaky pojedou z Tišnova do Židenic, projedou Dolní nádraží a skončí v Modřicích. Mimo letní prázdniny zde bude navazovat osobní vlak do Břeclavi, v létě přípoj fungovat nebude vůbec.

Pro cestující jsou proto připraveny informační letáky. V tramvajích a autobusech budou na úsecích, které nahrazují uzavřené kolejiště, platit jízdenky Českých drah. Cestující RegioJetu si budou muset lístky na brněnskou MHD pořídit sami.