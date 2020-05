Zásoby chceme u českých soukromníků, plné státní sklady nestačí, tvrdí Havlíček

Z megazakázky za 3,7 miliardy korun na dodávku ochranných pomůcek pro Správu státních hmotných rezerv by mohli výrazně těžit také čeští výrobci. A to zejména v případě, kdy se s nimi chce stát domluvit na tom, že by část dodávek drželi ve svých skladech pro případ krizových situací. Vyplývá to z vyjádření předsedy úřadu Pavla Švagra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Rozhodnutí vlády nakoupit prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) do strategických zásob státu ochranné a zdravotnické pomůcky za 3,7 miliardy korun pochopitelně vzbudilo pozornost všech českých výrobců. Právě tato zakázka nejlépe ukáže, jak si na tom v konkurenceschopnosti stojí a zároveň jak bude vypadat proklamovaná pomoc státu tuzemským firmám.

Předseda SSHR Pavel Švagr pro Aktuálně.cz uvedl, že české firmy nemohou počítat s žádnými "úlevami" oproti zahraničním společnostem. "Je prakticky nemožné upřednostňovat české firmy. Samozřejmě že se mohou přihlásit, ale já se musím držet usnesení vlády, která rozhodla, že výběrové řízení bude otevřené a transparentní pro všechny zájemce," uvedl Švagr.

Zásoby na vyžádání

Přesto by v něčem mohli mít čeští výrobci výhodu. Obří tendr se totiž skládá ze dvou částí. V první půjde klasicky o naplnění skladů SSHR ochrannými pomůckami. V druhé části má ale stát zájem o vytvoření jakéhosi rezervačního systému. Ten by fungoval na principu, že by stát měl určité množství zboží u firem zamluvené, ale obdržel by ho až na vyžádání. Do té doby by bylo ve skladech výrobce - ovšem na území České republiky.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) by stát u dodavatelů rezervoval materiál a také polotovary výrobků. "Předpokládáme, že to budou čeští dodavatelé. U nich se bude rezervovat materiál a vlastně předfinální produkt, říkejme poloprodukt, který bude u nich na skladě," říká Havlíček.

Dodal, že stát by za tyto materiály výrobcům i předem zaplatil. "My si ty firmy vybereme a řádně se vysoutěží. Materiál budou mít v pohotovostní zásobě, a bude-li potřeba, tak jsou povinni okamžitě vyrobit potřebné ochranné pomůcky," vysvětluje ministr Havlíček. Ten má podle usnesení vlády připravit seznam českých výrobců ochranných pomůcek a přehled o tom, kolik výrobků jsou schopni dodávat.

Podle Pavla Švagra je výhodou, když je v případě krizové situace část výrobků na území České republiky. "Bylo to patrné i po vyhlášení nouzového stavu, kdy se zavíraly hranice a byl problém s dovozem různých pomůcek ze zahraničí," připomíná Švagr a odvolává se na zmínku v zákoně o tzv. uchování výrobních schopností.

"V mimořádných situacích pro stát musí být zajištěna strategická výroba. Většinou se to využívá ve prospěch armády, my to nyní navrhujeme pro zdravotnické pomůcky. Je potřeba mít dobře zmapovaný terén, vědět, která firma co vyrábí a jaké má kapacity," vysvětluje šéf Správy státních hmotných rezerv.

Sklady naplní zásoby na dva měsíce

České firmy ale počítají i s účastí v první části tendru, ve které svedou boj o dodávky celé řady ochranných pomůcek do státních skladů. Půjde o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce. Počet kusů vláda spočítala tak, aby pomůcky vydržely na dva měsíce, než se začnou nakupovat další.

"Bude to ze všeho nejvíce o ceně, kvalitě, konkurenceschopnosti českých firem. A jedním z dalších požadavků bude doložení certifikátů kvality," říká Švagr.

Právě získání certifikátů může být pro některé české firmy problém. Řada z nich se pustila do výroby ochranných pomůcek až po příchodu pandemie koronaviru, kdy nemusela kromě jiného splňovat tak přísná kritéria jako před vyhlášením nouzového stavu, který skončil v neděli 17. května.

Při získávání potřebných certifikátů nyní naráží na to, že státu chybí více míst a odborníků, kteří by se certifikování věnovali. "Největším problémem českých výrobců je právě certifikace. Hodně se o tom na jednání výrobců mluví, protože certifikace v této oblasti není snadná," potvrdila Alžběta Nejedlá z projektu Pomáháme 2020, který pomáhá právě českým výrobcům roušek či respirátorů.

Kolik se jich nakonec přihlásí do soutěže Správy státních hmotných rezerv, není jasné, ovšem o nedávnou zakázku ministerstva vnitra na pořízení ochranných pomůcek byl zájem velký. Jak už deník Aktuálně.cz informoval, do tendru za zhruba 1,4 miliardy korun se přihlásili z 99 procent dodavatelé z České republiky.

Zájem o přihlášku do tendru za 3,7 miliardy korun už ohlásila například plzeňská společnost Workpress Aviation (WPA), která začala vyrábět nanomasky. Certifikaci pro distribuci v celé EU i ČR získala minulý týden. "Chceme masku primárně dodávat do Česka a přebytky do ciziny," avizuje ředitel WPA Jiří Heckel. Firma denně vyrobí čtyři tisíce masek a tvrdí, že jich může měsíčně vyrábět až 30 tisíc.

Mimochodem, firmu tento týden navštívil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který čelí kritice části veřejnosti za to, že se podílel v minulých měsících na dodávkách ochranných pomůcek především z Číny. Hamáček se brání, že jiná možnost neexistovala. "V té době opravdu na českém trhu kapacita nebyla. Celou dobu ale říkáme, že naším cílem je dát maximum prostoru českým výrobcům," prohlásil při návštěvě firmy.

Produkce českých firem stále narůstá

Pomoci českým firmám se věnuje například Jakub Hájek z CzechInvestu, který má dobrý přehled o tom, jak na tom řada českých výrobců je. Tvrdí, že tyto firmy udělaly za poslední týdny velký pokrok, ale stejně jako Švagr upozorňuje na zmiňované certifikace.

"Velmi často se pohybují v naprosto nových vodách. Ruku v ruce s nárůstem produkce musí jít například certifikace jednotlivých výrobků. Pokud produkty nejsou certifikovány, není možné je uvádět na trh a tím pádem ani nejsou vhodné pro výběrová řízení," upozornil.

"Za náš tým CzechInvestu a ministerstva průmyslu a obchodu mohu říci, že se snažíme pomáhat například s různými vypsanými programy, byrokracií v oblasti certifikace a především propojováním na správné partnery ve správný moment. České firmy si bezpochyby zaslouží bezmezný obdiv za neuvěřitelnou mobilizaci svých výrobních kapacit a flexibilitu výrobních programů v extrémně krátké době," uvedl Hájek s tím, že produkce českých firem stále narůstá.