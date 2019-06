Nabízíme levně městský byt a bonus 100 tisíc. Města lákají mladé učitele do škol

Jak přilákat nové učitele, řeší v současnosti stovky českých měst a obcí. Průměrný věk pedagogů dosáhl 47,2 let. Mladí učitelé totiž často odchází k lépe placeným profesím. Vláda nyní slibuje, že platy ve školství skokově zvýší, přesto některé obce vymýšlejí i další motivační bonusy, kterými chtějí učitele přilákat. Někde jim přidělují levné městské byty, jinde nabízejí štědrý nástupní bonus.

"Situace zatím špatná není, ale v dalších letech se bude extrémně vyhrocovat. Podle našeho průzkumu by nám během příštích pěti let mělo z našich základních škol do důchodu odejít 35 učitelů, což de facto znamená, jako by se jedna škola ocitla pryč," uvedl pro Aktuálně.cz starosta Chebu Antonín Jalovec.

Zatímco průměrný věk českého učitele na základní škole je podle výsledků šetření ministerstva školství mezi 46 a 47 lety, na chebských školách se blíží 50.

"A tady v pohraničí prakticky není kým je nahradit, protože obnova pedagogických kruhů je naprosto minimální. Nejbližší pedagogická fakulta je v Plzni nebo v Ústí a studenti většinou buďto jdou mimo školství, nebo zůstávají tam," doplňuje Jalovec.

Cheb se tak snaží nové učitele přilákat na nadstandardní výhody. Nabízí jim městské byty za základní nájem, jak už dříve psal server iDNES.cz, a nově přidává i nástupní bonus 100 tisíc korun. Podmínkou jeho získání je závazek setrvat na místních základních školách alespoň pět let.

"Tohle je vlastně takové gesto, kdy chceme dát ředitelům další nástroj, aby oslovovali studenty nebo učitele, kteří ze školství odešli. Protože podle mě, když se spojí možnost získání bytu a jednorázový příspěvek 100 tisíc třeba na jeho zařízení, tak už to může být docela zajímavé," doufá starosta Chebu.

Nejžádanější učitelé V českých školách nejvíce chybí učitelé přírodovědných a technických oborů. Největší poptávka je obecně po učitelích fyziky a informatiky, na základních školách potřebují učitele anglického jazyka, na středních školách pak například vyučující elektrotechniky či strojírenství.

Nedaleká obec Stará Voda má necelých pět set obyvatel. Roky tu však funguje místní jednotřídka. Rodiče tam nyní řeší, jak její chod udržet po odchodu zdejšího učitele. O nabízení levného bydlení pro učitele tady nepřemýšlí, stejně k nim všichni dojíždějí. Podle vyjádření obecního úřadu "to ale zatím nehoří", byť zatím není jasné, kdo u nich bude od září učit.

Podobně neutěšená situace panuje v celém Karlovarském kraji. Obnova učitelských sborů je tam totiž nejmenší v celé republice, podíl začínajících učitelů tvoří aktuálně pouze 2,1 % všech tamních pedagogů. "Podle naší analýzy bude nejspíš do roku 2022 chybět v kraji přes tisíc učitelů," dodává krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

Odměny dotuje město

V sousedním Ústeckém kraji ve městě Chomutov nabízejí městské byty učitelům už dlouhodobě. Současně místo jednorázových bonusů nastupujícím učitelům také raději poskytují dotace ředitelům škol, aby jimi finančně podpořili a udrželi na zdejších školách učitele, kteří zde už pracují.

"Coby zřizovatel velmi dotujeme mzdy nebo odměny pro učitele, kteří učí na problémových školách," říká vedoucí odboru školství města Chomutov Dagmar Mikovcová.

"Na sídlištních školách, kde víme, že jsou problémy, jednorázově vždycky jednou za kalendářní rok přispějeme na posílení platu. Ředitel pak finance rozděluje učitelům, kteří mají třídy s více problémovými dětmi. Všem školám plošně pak dáváme účelový příspěvek. Ten je na posílení platů učitelům v různých aktivitách, posílení čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a dalších," doplňuje Mikovcová.

Řešení: vyšší platy

Stárnoucí pedagogické sbory jsou plošný problém. V žádném z krajů neklesá průměrný věk pod 46,6 let.

Pro příští školní rok je podle odhadů ministerstva potřeba zaplnit asi 6 tisíc nových úvazků, v dlouhodobém hledisku až 11,8 tisíc. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy letos počet uchazečů o studium stoupl, otázkou však zůstává, jaké procento absolventů začne a vydrží pracovat v českém školství.

Průměrný plat učitele Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku byl 36 224 korun měsíčně. Průměrná mzda v Česku činila ve stejném období 32 466 korun. Vláda se ve svém programu zavázala zvednout platy učitelů ve školách na 150 procent jejich výše z roku 2017. To by podle Plagy mělo znamenat průměrný plat 45 000 korun.

"Naše zkušenost je taková, že naši absolventi jdou velmi často do praxe, ale brzy z ní odcházejí. Do velké míry je to kvůli platovému ohodnocení. Vystudují ve 24 nebo 25 letech, jsou čtyři roky v praxi a pak začne velká část z nich zakládat rodiny a najednou, zvlášť ve velkých městech, narazí," říká mluvčí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Bederka.

Vyšší platové ohodnocení je podle něj podmínkou pro zlepšení ostatních faktorů, které by mohly pedagogy ve školství udržet. "Když vystudujete učitelství chemie a soukromá společnost vám nabídne dvojnásobný plat, tak je to velmi silný faktor, který vezmou začínající učitelé v potaz," tvrdí Bederka.

"Zvýšení platů je nutnou podmínkou pro všechno ostatní. Je potřeba systémová změna, nestačí, když městské nebo krajské samosprávy budou učitele dotovat," dodává.

Ministr školství Robert Plaga i premiér Andrej Babiš (oba ANO) na začátku roku slibovali navýšení platů učitelů v příštím roce o 15 procent. Peníze měly jít půl na půl do tarifů a na odměny a příplatky. Současný návrh rozpočtu nicméně počítá s růstem o deset procent pro učitele a o sedm procent pro nepedagogy.

Podle Plagy je lepší ocenění učitelů nejdůležitějším předpokladem zlepšení situace. "Průměrný věk českých učitelů a učitelek je 47,2 let. Když se podíváme na demografický strom, který byl součástí šetření, tak nevidíme, že by byl před námi nějaký světlý zítřek, nebo že by se ta situace měla zlepšovat. To je podle mého názoru další pádný argument podložený čísly, proč nemůžeme a nesmíme přestat se zvyšováním atraktivity učitelského povolání," komentoval výsledky šetření ministr školství Robert Plaga.

"To znamená pokračovat s přidáváním peněz do vzdělávací soustavy tak, abychom učitelské povolání zatraktivnili a abychom do něj v příštích letech přilákali více lidí především samozřejmě z pedagogických fakult," doplnil Plaga.

Nutnost pro řešení nedostatku učitelů: Vláda dnes schválila novelu zákona, díky které budou ve školách (mimo 1. stupeň ZŠ) moci učit i vysokoškoláci z praxe. Podmínka je si do tří let doplnit pedagogické minimum + první dva roky školám pomůžeme s penězi na uvadějícího učitele. pic.twitter.com/k7dKSM0j3X — Robert Plaga (@RobertPlaga) May 27, 2019

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse je ale faktorů ovlivňujících zájem o učitelskou profesi více. Nejen peníze. "Je třeba vnímat, že práce učitele je po všech stránkách velmi náročná, na učitele jsou v současnosti kladeny velmi široké a komplexní požadavky," tvrdí.

"Učitel by měl být nejen odborníkem ve svém oboru, ale měl by mít také znalosti a dovednosti v řadě dalších oblastí, jako je např. pedagogická diagnostika, management třídy, moderní metody a formy výuky, vzdělávání heterogenních kolektivů, krizová komunikace nebo prevence a řešení rizikových jevů," říká Andrys.