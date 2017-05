Politici si v příštím roce finančně polepší, jejich platy vzrostou zhruba o sedm procent

před 1 hodinou

Politikům by mohly od příštího roku vzrůst platy zhruba o sedm procent. Jejich zvýšení bude přibližně o procentní bod nižší než letos. Například základní měsíční odměna poslance a senátora by měla stoupnout podle Českého statistického úřadu o 4900 korun na 75 900 korun hrubého. Prezident by mohl brát od příštího roku 252 700 korun a ministři 144 600 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Jde o zvýšení o 16 000 Kč a 9100 korun. Premiér a předsedové obou parlamentních komor by mohli brát 203 600 korun, o 12 900 víc než letos. Růst platů ústavních činitelů je dán zvýšením průměrného platu v nepodnikatelské sféře za minulý rok i příslušným zákonem.

