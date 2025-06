Cesta na záchod, která skončila až v Jižní Africe. Jak a proč Krejčíř prchal z Česka

Radovan Krejčíř je dodnes jedním z nejznámějších českých podnikatelů. A známé je i jeho spojení s kriminálním podsvětím. Majetek začal vydělávat v divokých devadesátých letech a nikdy si příliš nelámal hlavu s tím, zda jde o legální zisk. Když ho ale před dvaceti lety přišla za přípravu vraždy zatknout policie, podařilo se mu utéct. Deník Aktuálně.cz popisuje, jak Krejčířův slavný útěk probíhal.

Je krátce před devátou hodinou ranní, červen roku 2005 a brankou ze své vily v Černošicích u Prahy vychází podnikatel Radovan Krejčíř. Je teplý letní den a po včerejším mírném dešti se vyčasilo. Krejčíř ale nemíří na žádnou schůzku ani nejde venčit své dva psy. Utíká před policií.

Už od brzkých ranních hodin v jeho luxusní vile probíhá policejní prohlídka. Ještě předtím ale k němu domů přijíždí zásahová jednotka Útvar rychlého nasazení (URNA) a Krejčíře zadrží, jak popisuje server iDnes, který krátce po podnikatelově útěku před dvaceti lety zveřejnil podrobnou rekonstrukci událostí.

Důvodem, proč obávaného podnikatele kriminalisté po dlouhém vyšetřování a nasazených odposleších zatýkají, je příprava vraždy. Nebylo už, nač čekat.

Její motiv přitom je prostý: peníze. Šlo tehdy o firmu spojenou s Martinem Pechanem, s nímž už dříve Krejčíř například vymyslel fiktivní pohledávky vůči státnímu podniku, které následně vymáhali. Pechan byl klíčovým hráčem také v případu firmy Tukový průmysl, které jistou dobu šéfoval a jejím jednatelem je i v současnosti.

Ve firmě pak figuroval i těšínský podnikatel Radek Zwierzyna, který měl za úkol ze zadlužené firmy vyvést zhruba pět miliard korun. K tomu mu měl pomoci jistý celník, který by do firmy přišel a peníze "zabavil". Naprostá většina bankovek měla být padělaná, celník by ale o jejich jejich konfiskaci vystavil protokol. A pak by i s penězi zmizel. Firma by je tak po státu mohla vymáhat zpět, a navíc by se zbavila dluhů.

Krejčíř se poté celníka plánoval zbavit - zmizení peněz by se svedlo na mrtvého a případ odložil. Zwierzyna za to, že zajistí celníkův "zásah", měl dostat odměnu. Brzy mu ale došlo, že by jako nepohodlný svědek mohl být další na řadě, a vše nahlásil policii. Proto Krejčíř před dvaceti lety nad ránem skončil v policejních poutech.

Počkal, až za sebou policista zavře, a odešel

Pouta ale neměl na rukou dlouho. Zásahová jednotka URNA, která zajistila podnikatelovo zadržení, z domu později odešla a pouta vzala s sebou. Policisté pak Krejčířovi svá pouta už nenasadili.

"Pouta mu nasadil důstojník ze zásahové jednotky URNA, která tam byla s námi. Jenže později museli 'urňáci' z vily odjet a veškeré vybavení včetně pout si museli vzít s sebou," popsal po více než dvaceti letech v podcastu Zákulisí Jaroslava Kmenty policista Jan Špitálský, který tehdejší prohlídce velel. Připustil, že policisté tehdy udělali chybu. "Ano, měli jsme mu nasadit naše pouta. Ale protože se blížila chvíle, kdy bylo potřeba, aby se podepsal pod vyhotovený protokol, tak jsme mu je už nenasadili," doplnil.

Příběh Krejčířova útěku je nyní již legendárně spojen s cestou na toaletu. Jeden z policistů, kteří prováděli prohlídku, si potřeboval odskočit. Krejčíř se nabídl, že mu ukáže kam. Pak jen počkal, až za sebou policista zavře dveře od záchodu, a jednoduše z vily plné kriminalistů odešel pryč. Odemkl si zadní branku a zmizel. Cestou se dokonce stačil i přezout a vzít některé své osobní věci. Jeho útěk v Česku vzbudil pozdvižení a vedl až k pádu policejního prezidenta.

O tom, jak se mu úprk povedl, se dodnes spekuluje. Jisté je jen to, že odjel autem, které policie později najde odstavené u lesa. Jak tvrdí sám Krejčíř, odcestoval nejprve do jižních Čech a poté přes Beskydy přejel do Polska. Následovala prý cesta do Istanbulu, ve Spojených arabských emirátech se k němu pak údajně připojila rodina.

Útěk skončil v jihoafrickém vězení

Jisté je to, že se v roce 2005 objevuje na Seychelách, kde jej dohledal Interpol. Povedlo se mu tam zřejmě převézt i část svého majetku, včetně dvou psů. A poskytl odtud dokonce několik rozhovorů českým médiím. Právě souostroví na východě Afriky je z celé cesty první potvrzenou zastávkou. Jak se mu tam povedlo dostat, dosud nikdo neobjasnil. Teorií existuje několik.

"Poté, co jej s pomocí komplice z řad policie dostali z černošické vily, ukrývali jej podle této verze na Slovensku. Poté mu připravili cestu na Seychely. Odtud se pak Krejčíř přesunul do Jihoafrické republiky. Hlavní aktéři této špionážní hry dodnes zastávají významná místa v bezpečnostních složkách," uvedl například pro server Neovlivni nejmenovaný zdroj z české bezpečnostní komunity.

Krejčíř tak svou cestu končí v jižní Africe. A to doslova. V místním kriminálním prostředí se rychle zorientoval a opět se vrátil k ilegální činnosti. Momentálně si zde odpykává od roku 2016 trest pětatřiceti let vězení. Pětadvacet let dostal za pokus o obchod s drogami, za únos a pokus o vraždu po patnácti letech. Deset let z těchto trestů si nicméně má odsedět souběžně s prvním.

Podnikatel se přitom dlouhodobě snaží o vydání zpět do Česka. Jak ale nedávno informoval místní deník News24, jde zřejmě o marné naděje. Trest si v africké zemi podle jihoafrického ministerstva spravedlnosti musí odsedět celý.

