Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu.
Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
„Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku,“ řekl novinářům na pražském Letišti Václava Havla Vystrčil. V současné geopolitické situaci je podle něho důležité, aby demokratické země spolupracovaly, a napomoci tomu, aby navazovaly vztahy na univerzitní a podnikatelé úrovni.
Zároveň podotkl, že zahraniční cesty politiků by měly Česku přinášet užitek a autoritu. „A to si myslím, že je cesta na Tchaj-wan,“ dodal.
V delegaci jsou podle předsedy Senátu dvě desítky podnikatelů, další jsou již na místě. Řada z nich už na Tchaj-wanu podle něho kontakty má. „Chtějí je buď upevnit, nebo případně ty kontakty prodloužit,“ řekl Vystrčil.
Tisíce nových pracovních míst
Tchaj-wan vytvořil za několik posledních let v Česku svým investicemi podle něho více než 24 tisíc pracovních míst, v obchodní výměně převládají technologicky vyspělé výrobky.
„Umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou, což například o obchodu s Čínskou lidovou republikou se úplně říci nedá,“ uvedl Vystrčil.
Soudí, že by nemělo být problematické udržovat obchodní a politické vztahy s Tchaj-wanem i s Čínskou lidovou republikou. „Někdo se o to snaží s Tchaj-wanem, někdo se o to snaží s Čínskou lidovou republikou,“ podotkl Vystrčil.
Senátním aktivitám ve prospěch Tchaj-wanu se režim pevninské Číny opakovaně stavěl, považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii. „Já říkám, že naše vztahy s Tchaj-wanem jsou takové, že nám přináší velmi dobré výsledky,“ řekl předseda horní komory.
Čína se chová jako pevnost
Čína se podle něj chová jako pevnost, která si vybírá, jakým způsobem bude s dalšími zeměmi obchodovat. „Často to dopadá tak, že potom přicházíte o své technologie,“ řekl Vystrčil.
Vystrčil s delegací odlétá na Tchaj-wan přímou komerční linkou. Při první cestě do ostrovní země před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli speciálem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání, což by cestu v době pandemie koronaviru ztížilo.
Mohlo by vás zajímat: Kaja Kallasová varuje: Rusko, Čína i USA mají zájem jednat s každou zemí EU zvlášť, a proto musí Evropa držet pohromadě
Srnčata proti sekačkám. Na českých loukách začal ranní boj o život
Louky vypadají za svítání klidně. Jenže právě tam se každé jaro během několika ranních hodin rozhoduje o životě tisíců srnčat. Mláďata schovaná ve vysoké trávě při nebezpečí neutíkají. Instinkt jim velí zůstat nehybně ležet - i ve chvíli, kdy se k nim blíží několik tun těžká sekačka.
Anime nebo manga jako lék na depresi. Japonsko zkouší novou metodu
Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se snaží prosadit terapii založenou na myšlence, že animované seriály anime či manga můžou pomoci mladým lidem s psychickými potížemi.
Děd Josef, otec Aleš a syn Matyáš. Jak se proměnila jména dětí v posledních 75 letech
Z porodnic si loni rodiče odnášeli nejčastěji Jakuby a Viktorie. Před sedmi desítkami let zase Josefy a Marie. Dlouhodobé statistiky ukazují, jak jména dětí podléhala módním vlnám. Proklikejte si, jak se proměnila nejpopulárnější jména během generací. A vyhledejte si v loňských statistikách třeba to své.
KVÍZ: Panda, kivi nebo quokka? Jen opravdoví znalci dokáží přiřadit všechna zvířata k jejich domovům
Panda v čínských bambusových lesích, lemuři na Madagaskaru nebo „usměvavá“ quokka v Austrálii. Některá zvířata jsou natolik úzce spojená s jediným místem na planetě, že je nikde jinde ve volné přírodě nenajdeme. Právě jim se říká endemité - unikátní organismy, které se vyvinuly v izolaci a žijí v jednom koutě světa. Poznáte v našem kvízu, odkud pocházejí nejpodivuhodnější zvířata planety?
Rakušanka izolovaná na vídeňské klinice ebolou podle testů infikovaná není
Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznakům možné nákazy ebolou, infikovaná není. Vyplývá to podle listu Kurier z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru.