Domácí

Cesta, kterou Okamura zarazil a zase povolil. Do NATO pojede Beran a Langšádlová

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Na prosincovou konferenci Transatlantického fóra ve Spojených státech pojede s nově zvoleným vedoucím stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO Karlem Beranem z Motoristů a poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Zahraniční cesta vyvolala pozornost v souvislosti s tím, že ji původně neschválil sněmovní organizační výbor. Podle Berana se akce týká severoatlantické spolupráce a bezpečnosti.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Archivní foto.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Archivní foto. | Foto: Jakub Plíhal

Středeční rozhodnutí výboru kritizovali zástupci budoucí opozice. Mluvili o bezprecedentním kroku a o ostudě a hazardu s českou bezpečností. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) hájil verdikt úsporami. Dolní komora podle něho nebude v nynějším volebním období cestovní kanceláří, jako tomu podle Okamury bylo v minulém období za vedení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Související

V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

jan zahradník ods

Nakonec ale Sněmovna dvoučlennou delegaci do Spojených států vyšle. Okamura ve čtvrtek serveru Novinky.cz řekl, že delegace je nyní vyvážená a dostal také informaci, že je skutečně potřeba, aby na akci čeští zástupci jeli. "Setkání se týká naší bezpečnosti a severoatlantické spolupráce," sdělil v pátek Beran prostřednictvím mluvčí Motoristů.

Sněmovnu měli podle původního návrhu zastupovat Langšádlová a další poslanec dosluhující vlády Pavel Žáček (ODS). Nyní se nominace změnila tak, že Žáčka nahradil Beran.

 
Mohlo by vás zajímat

Tohle se jen tak nevidí. "Toxi" zásahovka vtrhla do varny drog, našla hromadu zbraní

Tohle se jen tak nevidí. "Toxi" zásahovka vtrhla do varny drog, našla hromadu zbraní

Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval
domácí Aktuálně.cz Obsah politika Tomio Okamura NATO

Právě se děje

před 25 minutami
Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Vladimír Coufal v upřímném a třaskavém rozhovoru pro The Athletic popsal svůj zvláštní konec ve West Hamu United.
před 36 minutami
Tohle se jen tak nevidí. "Toxi" zásahovka vtrhla do varny drog, našla hromadu zbraní

Tohle se jen tak nevidí. "Toxi" zásahovka vtrhla do varny drog, našla hromadu zbraní

Policistům se podařilo rozkrýt celou strukturu a zajistit důkazy, které svědčí o rozsáhlé výrobě a distribuci omamných látek.
Aktualizováno před 50 minutami
Kaderka ztropil scénu, chtěl všem "ukázat pravdu". Šéf tenisu to označil za drzost

Kaderka ztropil scénu, chtěl všem "ukázat pravdu". Šéf tenisu to označil za drzost

Český tenisový svaz si schválil na dnešní valné hromadě modernizované stanovy.
před 1 hodinou
Rozjeli věrnostní program, ale hlásili se tam lidi. Ryanair ho pro velký zájem ruší

Rozjeli věrnostní program, ale hlásili se tam lidi. Ryanair ho pro velký zájem ruší

Slev se rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se projekt ukázal jako ztrátový.
před 1 hodinou
Cesta, kterou Okamura zarazil a zase povolil. Do NATO pojede Beran a Langšádlová

Cesta, kterou Okamura zarazil a zase povolil. Do NATO pojede Beran a Langšádlová

Zahraniční cesta vyvolala pozornost v souvislosti s tím, že ji původně neschválil sněmovní organizační výbor.
před 1 hodinou
Příbuzní pohřešovaných z hongkongského komplexu ztrácejí naději

Příbuzní pohřešovaných z hongkongského komplexu ztrácejí naději

V komplexu bydlelo 4643 lidí, z nichž bylo zhruba 37 procent starších 65 let. Obyvatelé si už více než rok stěžovali na riziko požáru.
Aktualizováno před 1 hodinou

Obrazem: Papež Lev XIV. na první zahraniční cestě. Za patriarchou přiletěl vrtulníkem

Obrazem: Papež Lev XIV. na první zahraniční cestě. Za patriarchou přiletěl vrtulníkem
Prohlédnout si 55 fotografií
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
Další zprávy