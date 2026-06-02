Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola

Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus ebola. Příznaky nemá.
Na webu o tom v úterý informoval Deník N. Voják do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizován v pražské nemocnici na Bulovce.
„Potvrzujeme, že se v pátek 22. května 2026 do České republiky vrátil příslušník Armády České republiky, který působil v pozorovatelské misi OSN v Demokratické republice Kongo,“ řekla serveru mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.
„Vzhledem k výskytu viru ebola v oblasti jeho působení byl po návratu preventivně umístěn do Centra biologické ochrany Těchonín,“ vysvětlila.
Mohlo by vás zajímat: Co nás učili? Hlavně neotěhotnět! Ale co když je už problém někde jinde, varuje expertka.
ŽIVĚ Izrael tvrdí, že mu USA povolily zasáhnout Bejrút, pokud Hizballáh zaútočí
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jeho země získala souhlas Spojených států k úderu na jižní předměstí Bejrútu, baštu militantního hnutí Hizballáh, v případě útoku této proíránské skupiny na izraelské území. S odkazem na prohlášení Kacovy kanceláře o tom napsala agentura AFP.
Tajemné M. Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skrytou záhadu
Téměř osm metrů vysoká socha Velkého křesťanského bojovníka v bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku je obestavěná lešením. Restaurátor Michal Polák na její obnově pracuje dva měsíce. Práci na monumentální pískovcové soše připodobňuje k listování učebnicí dějin umění. Za jedno z největších překvapení označil objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS (Křesťanský bojovník) u paty sochy.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně sedmnáct mrtvých
Nejméně 17 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 64 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax masivní útok potvrdilo.
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, uvedl Magyar
V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to v úterý řekl nový maďarský premiér Péter Magyar.
Návrat Sereny nechápu, diví se McEnroe. Internetem koluje tajný plán hvězdných sester
Už žádné spekulace. Serena Williamsová na sociálních sítích potvrdila, že se během travnaté části sezony vrátí na tenisový okruh WTA. Zpráva vyvolala rozporuplné reakce a internetem koluje i smělý plán hvězdných amerických sester.