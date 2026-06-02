Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola

ČTK

Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus ebola. Příznaky nemá.

(Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Na webu o tom v úterý informoval Deník N. Voják do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizován v pražské nemocnici na Bulovce.

„Potvrzujeme, že se v pátek 22. května 2026 do České republiky vrátil příslušník Armády České republiky, který působil v pozorovatelské misi OSN v Demokratické republice Kongo,“ řekla serveru mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.

„Vzhledem k výskytu viru ebola v oblasti jeho působení byl po návratu preventivně umístěn do Centra biologické ochrany Těchonín,“ vysvětlila.

Mohlo by vás zajímat: Co nás učili? Hlavně neotěhotnět! Ale co když je už problém někde jinde, varuje expertka.

Spotlight Aktuálně.cz - Hanna Konečná | Video: Matyáš Zrno
Michal Polák, restaurátor, hospitál Kuks, socha Velký křesťanský bojovník, restaurování, oprava

Tajemné M. Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skrytou záhadu

Téměř osm metrů vysoká socha Velkého křesťanského bojovníka v bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku je obestavěná lešením. Restaurátor Michal Polák na její obnově pracuje dva měsíce. Práci na monumentální pískovcové soše připodobňuje k listování učebnicí dějin umění. Za jedno z největších překvapení označil objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS (Křesťanský bojovník) u paty sochy.

