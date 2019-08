Zemřel údajný dědic miliardového konta ve Švýcarsku. Figuroval v kauze Ransdorf

Policejní vyšetřování údajného dědice miliardového konta ve Švýcarsku Vladimíra Huňka, známého z kauzy někdejšího europoslance KSČM Miloslava Ransdorfa, končí. Muž nedávno zemřel, berounská policie nyní zjišťuje okolnosti jeho smrti. Informaci přinesl ve čtvrtek Český rozhlas Radiožurnál.

Huněk byl nalezen mrtev údajně v červnu v domě na Berounsku, kde v posledních letech žil. Loni ho policie obvinila z pokusu o podvod.

"Mohu potvrdit, že se berounští kriminalisté zabývají případem úmrtí 50letého muže na našem okrese. Okolnosti ještě prověřují, cizí zavinění ale bylo předběžně vyloučeno," uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. Kvůli úmrtí policisté podali návrh na zastavení trestního stíhání.

Huňkovi hrozil trest od dvou do osmi let vězení, a to kvůli tomu, že mohl způsobit velkou škodu. Případ souvisí s údajným miliardovým dědictvím, o kterém Huněk tvrdil, že ho má ve Švýcarsku a že se k němu nemůže dostat. Kvůli tomu podle policie přesvědčoval různé lidi, aby mu pomohli, mezi nimi byl i Ransdorf. Zároveň ho od roku 2017 podle Radiožurnálu prověřovala i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) kvůli podezření na falšování listin a bankovních dokumentů a podvod ve Švýcarsku.

Ransdorf byl ve Švýcarsku zatčen společně se třemi Slováky v prosinci 2015, když se snažil v curyšské bance dostat ke kontu s údajnými miliardami korun. Ransdorf strávil tři dny ve švýcarské vazbě. Jen několik týdnů po návratu do Čech zemřel.