Český model protidrogové politiky je vzorový. Zachovejte ho, apelují na Babiše zahraniční experti

Zahraniční experti na problematiku závislostí a akademici z evropských, amerických i australských univerzit vyzvali vládu k zachování českého modelu protidrogové politiky. Podle nich patří v Evropě k nejúspěšnějším a slouží jako vzor.
Odborníci vyjádřili znepokojení nad diskusemi o změnách a přesunem pod jeden resort, varují před oslabením a rozdrobením agendy. Uvedli to v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO). List podepsalo 35 akademiků, lékařů, výzkumníků či expertů na problematiku závislostí a duševního zdraví.
„Dovolujeme si vyjádřit hluboké znepokojení nad probíhajícími diskusemi o restrukturalizaci systému koordinace drogové politiky v České republice,“ uvedli pisatelé a pisatelky. Vyzvali vládu k zachování nezávislosti a nadresortní koordinace.
Vláda před měsícem rozhodla o převodu protidrogové politiky z gesce premiéra pod ministerstvo zdravotnictví. Čeští odborníci na problematiku závislostí to kritizovali. Poukazují na to, že se témata týkají více ministerstev a potřebují nadresortní řízení. Obávají se omezení péče, šíření nových drog i infekcí a černého trhu. Upozorňují na to, že ministerstvo zdravotnictví dosud nedokázalo financovat adiktologické služby.
Zahraniční experti české kolegy podporují. „Již více než tři desetiletí je Česká republika mezinárodně považována za jeden z nejúspěšnějších a na důkazech založených modelů řízení protidrogové politiky v Evropě. Český přístup si získal celosvětový respekt právě proto, že nikdy neredukoval protidrogovou politiku pouze na oblast zdravotnictví či trestní,“ píšou zahraniční odborníci.
Zmiňují nízký výskyt infekcí v Česku, malé počty úmrtí, síť služeb i možnost regulace látek. Označují ČR za evropského lídra. Obávají se nezáměrného zredukování české protidrogové politiky jen na zdravotní téma. Připomínají její vyváženost s prevencí, snižováním škod, léčbou či výzkumem i ohledem na lidská práva.
Podle zahraničních odborníků by se reforma měla vyvarovat kroků, které by desítky let budovaný model mohly neúmyslně ohrozit. „V době, kdy se řada evropských zemí potýká s rostoucím počtem předávkování, šířením syntetických opioidů, zvyšující se sociální zranitelností a tlakem na systémy duševního zdraví, by měla být Česká republika vnímána jako cenný příklad racionálního a efektivního přístupu - nikoli jako model, který by měl být oslabován administrativní fragmentací či institucionálním snížením významu,“ uvedli. Radí mimo jiné posílit nezávislost na volebních cyklech.
Babiš před týdnem ohlásil zpřísnění protidrogové politiky. V pondělí po jednání vlády mluvil o „boji proti drogám“ a o postupu proti nim, který nechtěl upřesnit. Řekl, že má opačná data než experti. Jejich odbornost v minulých dnech zpochybňoval. Podle něj nejsou protidrogoví, ale prodrogoví.
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