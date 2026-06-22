Český ministr spravedlnosti a velvyslankyně Kanady podepsali smlouvu o vydávání

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a kanadská velvyslankyně Emily McLaughlinová v pondělí podepsali smlouvu o vydávání lidí mezi Českou republikou a Kanadou. Po dokončení ratifikačního procesu a nabytí platnosti nahradí nová smlouva dosavadní právní základ z roku 1924 a přispěje k účinnější vymahatelnosti práva.
Podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky resort nyní žádá o vydání devíti lidí z Kanady do Česka, v opačném směru ministerstvo žádosti o vydání neeviduje.
"Podpis této smlouvy představuje významný krok ke zlepšení a posílení spolupráce mezi Českou republikou a Kanadou v oblasti trestního práva. Očekávám od ní zejména rychlení a zefektivnění celého vydávacího procesu," uvedl ministr Tejc.
Smlouva nově zavádí možnost přímé komunikace mezi ministerstvy spravedlnosti smluvních stran, bez nutnosti využít diplomatickou cestu, a to jak při předávání informace o zatčení, tak při předávání žádostí o vydání, dodatkových informací a podobně. "Nová smlouva obsahuje moderní definici extradičního trestného činu vázanou na oboustrannou trestnost skutku a minimální výši trestu, kterou lze za takový trestný čin uložit. Předchozí bilaterální smlouva z dob první Československé republiky pracovala s taxativním jmenovitým výčtem trestných činů, pro které lze o vydání žádat," sdělil mluvčí.
Na podpis podle resortu navážou bilaterální expertní konzultace, které se zaměří na aktuální otázky vydávání osob a právní pomoci v trestních věcech. Dosud se spolupráce mezi Českou republikou a Kanadou ve vydávání osob k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody opírala o historickou smlouvu mezi Československem a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska z 11. listopadu 1924.
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