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Domácí

Češku v Chorvatsku zasáhl blesk, je v kritickém stavu

ČTK

Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý.

Počasí, déšť, bouřka, blesk, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Uvedlo, že žena je v nemocnici v Rijece a že další informace nebude úřad poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Šantrůček ve středu ocenil rychlý zásah chorvatských záchranářů i plavčíka, který byl nedaleko události. "Tady je určitě na místě poděkovat duchapřítomnosti chorvatského plavčíka, který se nacházel poblíž a který okamžitě začal poskytovat té ženě první pomoc. Podle mých informací v krátkém čase byla na místě chorvatská sanitka, záchranáři, dokonce přiletěl i vrtulník a ta žena byla transportována do nemocnice v Rijece," uvedl.

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Zopakoval, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s nemocnicí i s rodinou. "Ta žena zůstává v kritickém stavu a my samozřejmě držíme palce, aby se z něj co nejrychleji dostala. Další informace s ohledem na její soukromí bohužel sdělovat nemůžu," dodal Šantrůček.

Podobné případy nejsou příliš časté. V létě 2005 v Chorvatsku zabil blesk na moři mladého českého turistu, který navzdory bouři vyplul na člunu.

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Chorvatsko patří mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů, ministerstvo zahraničí tam proto v létě každoročně posiluje svou přítomnost prostřednictvím konzulárních jednatelství ve Splitu a v Rijece. Dočasně zřízené úřady mají podle ministerstva za cíl včasnou pomoc Čechům v případě nouze. V Chorvatsku v létě působí i čeští policisté.

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