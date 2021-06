Česku ujíždí v obraně vlak, musí modernizovat armádu, míní šéf generálního štábu

Česku ujíždí v obraně vlak, a to se spojenci i s protivníky, domnívá se náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. Na konferenci "Naše bezpečnost není samozřejmost" opětovně upozornil na potřebu modernizace armády. Peníze do ní vložené podle něj nejsou plýtváním, ale investicí do zajištění obrany.

Opata také varoval, že příštím strategickým šokem, jakým byla nyní pandemie, může například být, že se evropské státy budou muset samy bránit masivnímu vojenskému útoku bez pomoci USA. Náčelník generálního štábu poukázal na zvyšování armádního rozpočtu i rostoucí důvěru lidí v armádu. "Zároveň pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být. Máme zpoždění v nahrazování techniky ze 70. let," poznamenal. Poukázal na to, že se ještě nepodařilo dokončit velké modernizační nákupy, jako je pořízení pásových bojových vozidel pěchoty, děl nebo protiletadlového systému, a už je čas myslet na nákup nových letadel, tanků nebo robotických zbraňových systémů. "Než je stačíme pořídit, budou už staré zdánlivě 'nové' pandury," dodal. Poznamenal, že armáda již od počátku pandemii koronaviru vyhodnotila jako možný strategický šok, tedy věc, na kterou se teoreticky připravuje, ale nikdo neví, jak bude vypadat. "Strategický šok je neočekávaná událost, která přichází náhle a bez varování. Má globální efekt a zásadním způsobem narušuje způsob života," uvedl. Strategický šok podle něj prověřil odolnost státu a ukázal na slabá místa. Vyzdvihl vojáky, kteří dokázali plnit řadu úkolů. Opata řekl, že nikdo neví, jak bude příští strategický šok vypadat. I když za pandemie armáda pomáhala dalším úřadům, připravovat by se podle něj měla především na válku. "Mám rád moderní technologie, roboty, umělou inteligenci nebo drony, ale nejdřív musíme mít základy armády, jako je tolikrát omílaná těžká brigáda," poznamenal. Aby podle něj armáda příště dokázala reagovat, musí se do obrany investovat. "Musíme si narovinu říct, že nám pořád ujíždí vlak. A to nejen ten s protivníky, ale i se spojenci," řekl. Podotkl, že armáda musí reagovat na technologické skoky, předtím ale musí splnit "staré domácí úkoly". Poukázal například na problém integrovat moderní drony a 40 let stará bojová vozidla pěchoty. Zdůraznil, že do armády je potřeba investovat. Příštím strategickým šokem podle něj může být skutečnost, že se Evropané budou muset sami bránit masivnímu vojenskému střetu ve chvíli, kdy Spojené státy budou zcela zaměstnány konfliktem v jiné části světa.