Česku se nedaří omezovat skleníkové plyny a nemá žádné ekologické plány, tvrdí evropská studie

Podle ekologů nevyužívá Česko příležitosti ke snižování emisí skleníkových plynů a k modernizaci energetiky.

Praha - Neochota snižovat emise skleníkových plynů ze spalování fosilních zdrojů a také chybějící podpora obnovitelných zdrojů mohou podle ekologů za špatné umístění Česka v hodnocení přístupu zemí EU ke klimatické změně.

Evropskou zprávu Climate Action Network Europe (CAN), podle které ČR skončila na sdíleném 19. místě, okomentovaly ekologické organizace sdružené v české Klimatické koalici.

Zpráva zhodnotila země EU z více hledisek, všechna se podílela na výsledném pořadí. Česko zcela propadlo v představení ambicióznějších plánů a strategií, kde získalo podle expertů z CAN hodnocení nula procent. Podobně špatně je na tom i s domácími cíly, které by šly nad rámec těch povinných z EU, kde experti Česku udělili desetiprocentní hodnocení.

Nadprůměrně (58 procent) se naopak podle nich daří převádět do legislativy to, co se má vzhledem k životnímu prostředí plnit v roce 2020.

Podle ekologů nevyužívá ČR příležitosti ke snižování emisí skleníkových plynů a k modernizaci energetiky. "Jedná se zejména o výrazné přebytky výroby elektřiny nad spotřebou a také nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů," uvedli.

Studie, kterou nedávno provedla pro Česko společnost Energynautics, podle ekologů ukázala, že v roce 2030 můžea ČR fungovat bez velkých uhelných elektráren. Předpokládá to větší využití obnovitelných zdrojů a také zachování nebo rozšíření kapacit pro výrobu energie z jádra.

Experti z CAN posuzovali země podle toho, nakolik se blíží ideálnímu stavu. Nejlépe dopadlo Švédsko, které ideál naplňuje ze 77 procent. Na dalších místech jsou Portugalsko (66 pct) a Francie (65 pct). Česko je spolu s Rumunskem na sdíleném 19. až 20. místě, ideálu se blíží na 33 procent. Nejhůře dopadlo Polsko (16 pct).