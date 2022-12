Česku přistála pokuta za Babišův střet zájmů. Agrofert ji odmítá vrátit

Firma Schrom Farms z holdingu Agrofert se odvolala proti rozhodnutí, které jí ukládá vrácení dotace zhruba za 1,6 milionu. Neměla na ni nárok kvůli střetu zájmů expremiéra a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO). Bude to nyní řešit ministerstvo zemědělství. Oznámila to mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který peníze po společnosti požaduje zpět, uvedl server iRozhlas.cz.

Fond začal dotaci vymáhat 9. září. "Proti tomuto rozhodnutí se Schrom Farms dne 24. listopadu 2022 odvolala," uvedla na dotaz serveru iRozhlas.cz mluvčí fondu Luďka Raimondová.

Dotaci, která měla být spolufinancovaná z peněz Evropské unie, odmítla proplatit Evropská komise, a to proto, že spadá do doby, kdy byl Andrej Babiš předsedou vlády. Podle Bruselu proto porušuje českou i unijní legislativu ke střetu zájmů. V návaznosti na to i na další pochybení vystavila Komise Česku pokutu překračující 82 milionů korun.

Část pokuty tvoří právě dotace pro firmu Schrom Farms. Jedná se o jedinou dotaci, na kterou se váží problémy. Tuto jedinou totiž Státní zemědělský fond poté, co v Česku proběhla evropská auditní mise prověřující střet zájmů, nepozastavil. Ostatní projekty dceřiných společností Agrofertu zarazil.

Odvolání k ministerstvu

Agrofert nicméně tvrdí, že s dotací to bylo v pořádku. Jeho mluvčí Pavel Heřmanský serveru iRozhlas.cz řekl, že je přesvědčený, že postupovali v souladu s dotačními pravidly a podle zákona.

Ministerstvo zemědělství vedené Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) se bude nyní zabývat odvoláním zástupců Schrom Farms, popsala mluvčí fondu Raimondová. Mohlo by o něm rozhodovat i dva měsíce. "Na rozhodnutí o odvolání má obecně ministerstvo zemědělství standardní lhůtu podle § 71 správního řádu, to znamená 30 dnů, případně 60, pokud jde o zvlášť složitý případ," vysvětli mluvčí Vojtěch Bílý. Dodal, že samotné odvolání ale ještě úřad neobdržel.

V případě, že ministerstvo Agrofertu nevyhoví, může spor o dotaci skončit i u soudu. Heřmanský ale nechtěl komentovat, zda je koncern připravený se soudit. "O probíhajícím řízení nespekulujeme, ani jej nebudeme komentovat," uvedl.

