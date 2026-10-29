Hustá síť železnic, autobusové spojení téměř do každé vesnice, rozrůstající se integrované dopravní systémy. To všechno Česko má, a přesto se v evropském srovnání dostupnosti veřejné dopravy skončilo v šedém průměru až za Portugalskem, Kyprem nebo Maďarskem. Chybí mu totiž jedna zásadní věc.
Současné vysoké ceny pohonných hmot sice dusí ekonomiku, na druhou stranu mohou být příležitostí, jak přimět řidiče nechat auto doma a vydat se na cestu ekologičtější veřejnou dopravou. Jenže v cestě leží překážka: nepřehledná tarifní džungle. Každý kraj i každý dopravce má vlastní tarif, jiné typy jízdenek, jiný systém slev, jiné možnosti nákupu, jiné doby platnosti.
„Dlouhodobé jízdenky představují klíčový nástroj pro přesun cestujících od individuální automobilové dopravy k veřejné dopravě,“ píše organizace Greenpeace na úvod své analýzy, v níž hodnotí atraktivitu veřejné dopravy v jednotlivých evropských zemích.
Co univerzální roční jízdenka přináší
Při pravidelném cestování díky permanentce klesnou průměrné náklady na jednu jízdu hluboko pod cenu jednorázové jízdenky. Dlouhodobé jízdenky navíc přinášejí pohodlí – člověk nemusí před každou cestou chodit k pokladně nebo otevírat aplikaci. Náklady na dojíždění s ní jsou navíc stálé po celý rok, takže je snazší plánovat rodinné výdaje.
„Uživatelé také těží ze snadnějšího přístupu k veřejné dopravě. Jelikož již mají dlouhodobou jízdenku předplacenou, je pravděpodobnější, že při vyřizování různých záležitostí zvolí vlak, autobus či tramvaj namísto toho, aby automaticky sedli do auta,“ soudí autoři studie.
Neomezené cestování za paušál u sousedů
Celostátní jízdenku někdy označovanou jako KlimaTicket začaly evropské země zavádět zejména v reakci na energetickou krizi po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022. Ve střední Evropě je mají v sousedním Německu a Rakousku i v blízkém Maďarsku, Slovinsku a Švýcarsku.
Na Slovensku vláda Roberta Fica kvůli současným rekordním cenám pohonných hmot zavedla alespoň dočasnou 50procentní slevu na vlaky. Děti, studenti a senioři mají na Slovensku cestování na většině železničních spojů nadále zdarma.
V Polsku a v Česku cestující mohou o KlimaTicketu nebo celosíťové jízdence jen snít. I proto tuzemská veřejná doprava získala v letošním reportu získala jen 41 bodů ze 100 možných. Klima-Ticket reprezentuje pouze roční jízdenka Českých drah, která stojí 22 tisíc korun. Jenže ta platí jen ve vlacích. Síť Českých drah se navíc s tím, jak kraje i stát spouští nové a nové soutěže na dopravce, rok od roku zmenšuje. Třetím nedostatkem síťové jízdenky ČD je to, že stojí pro všechny stejně, tedy i pro studenty či seniory.
Zdaleka ne jednotná jízdenka
Stát sice pustil na silnice i na koleje konkurenci, nezajistil však vzájemné uznávání jízdních dokladů. Státní jízdenku OneTicket sice uznávají všichni hlavní dopravci, avšak platí jen na železnici. Navíc je to ve většině případů ten nejdražší jízdní doklad ze všech možných. Například roční permanentka OneTicket stojí 33 856 korun.
To je prakticky stejně, na kolik vyjde plnohodnotný celoroční KlimaTicket v Rakousku (1400 eur), který platí nejen ve vlacích, ale i v autobusech, v příměstské železnici S-Bahn, v MHD, dokonce i ve veřejné dopravě na objednávku. Po přepočtu podle kupní síly tak vychází rakouská neomezená celoroční jízdenka v porovnání s možnostmi v Česku ještě výhodněji.
Vyšší DPH zdražila jízdné
Posledním faktorem, který ovlivňuje cenovou dostupnost veřejné dopravy v zemi, je výše DPH. V celkovém hodnocení za to autoři analýzy udělovali až 10 bodů z celkových 100 bodů. Desetibodového ohodnocení se přirozeně dočkaly státy s nulovou DPH na veřejnou dopravu, jako je Spojené království, Irsko nebo Dánsko.
Česko si v tomto ohledu od posledního srovnání z roku 2023 o dva body pohoršilo. Předloni totiž zvedlo sníženou sazbu DPH, která platí též pro veřejnou dopravu, z 10 na 12 procent.
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