Česko znovu přivítá zimní počasí, v noci čekejte mráz. Někde bude i silně sněžit

Do Česka se v týdnu vrátí zima, postupně se ochladí, v noci bude mrznout a ke konci týdne se i přes den mohou teploty místy udržet pod nula stupni Celsia. Ve středu očekávají meteorologové sněhové přeháňky, na některých místech by mohlo napadnout i přes deset centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

"Relativně slunečné počasí, které nás bude místy doprovázet během pondělního dne a částečně i zítra (v úterý), vystřídá ve středu zatažena obloha se sněžením, místy i vydatným," uvedli meteorologové. Na Facebooku upozorňují, že mokrý a těžký sníh může ve středu způsobit problémy v dopravě a rovněž v energetice. V dalších dnech se bude udržovat převážně oblačné počasí a místy se vyskytnou občasné srážky, většinou sněhové, a to i v nížinách. Do středy se noční teploty budou pohybovat kolem nuly, od čtvrtka začnou klesat na minus jeden až minus šest stupňů Celsia. Tam, kde bude ležet sníh a uklidní se vítr, mohou podle meteorologů ranní teploty poklesnout až k minus devíti stupňům. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem nuly. Konec loňského roku a začátek ledna byl v Česku nezvykle teplý. V poslední den roku meteorologové naměřili dosud nejvyšší silvestrovskou teplotu, 18,2 stupně Celsia bylo v Dobřichovicích u Prahy a v pražských Komořanech. Rekordy padaly také v další lednové dny. Tuto neděli překonala nebo vyrovnala teplotní rekord pro 15. ledna třetina stanic, které měří alespoň 30 let, místy bylo 12 stupňů Celsia.