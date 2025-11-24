Domácí

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Teploty vystoupají maximálně k jednomu stupni Celsia, na horách k nule. Ilustrační snímek.
Zbýšov u Brna: Čerstvě napadaný sníh mizí pod vrstvou soli.​
Ústí nad Labem: Někteří si první sníh užívají s nefalšovanou radostí.
Zbýšov u Brna: Pluhy vyrážejí časně ráno do ulic a odhrnují čerstvě napadaný sníh.​
Zbýšov u Brna: Sypací vůz vyráží na zasněžené silnice.​ Zobrazit 14 fotografií
Foto: ČTK
ČTK ČTK
před 2 hodinami
První významný letošní sníh způsobil už komplikace v dopravě. A meteorologové varují před ještě vydatnější nadílkou. Na východě Česka a na horách na severu a severovýchodě bude ve středu místy vydatněji sněžit, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Pro dnešní noc meteorologové rozšířili výstrahu před ledovkou o západ a sever Jihomoravského kraje.

Varování před ledovkou platné od dnešního večera vydali už dřív meteorologové pro jižní Čechy, Vysočinu a jižní části Středočeského a Pardubického kraje.

"Dnes večer a v noci na úterý očekáváme zejména v jihovýchodní polovině Čech a na západě Moravy mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky. Mrznoucí déšť bude k ránu přecházet do sněžení nebo deště se sněhem," uvedla Petra Sýkorová z ČHMÚ.

Chodcům i řidičům meteorologové doporučili opatrnost, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven.

Ve východní polovině Česka může už v úterý místy připadnout pět až 15 centimetrů sněhu, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu ČHMÚ. Ve středu může podle ní místy při vydatnější sněžení napadnout pět až 20 centimetrů. "Případnou výstrahu před novou sněhovou pokrývkou budeme vydávat během zítřka (úterý)," uvedla Sýkorová.

V Česku sněžilo už v noci na dnešek. Podle meteorologů na mnoha místech sice napadlo jen kolem jednoho až dvou centimetrů, přesto to zejména v nížinách působilo komplikace v dopravě.

Problémy měly kamiony v kopcích i autobusy městské hromadné dopravy, hasiči do zhruba 09:30 zasahovali u 60 nehod, což je jinak průměr za celý den. Sníh komplikoval i provoz na dálnicích a mráz na železnici.

Kvůli zamrzlým výhybkám ráno zhruba dvě hodiny nejezdily v Praze vlaky mezi Smíchovem a Radotínem.

