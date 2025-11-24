Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Varování před ledovkou platné od dnešního večera vydali už dřív meteorologové pro jižní Čechy, Vysočinu a jižní části Středočeského a Pardubického kraje.
"Dnes večer a v noci na úterý očekáváme zejména v jihovýchodní polovině Čech a na západě Moravy mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky. Mrznoucí déšť bude k ránu přecházet do sněžení nebo deště se sněhem," uvedla Petra Sýkorová z ČHMÚ.
Chodcům i řidičům meteorologové doporučili opatrnost, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven.
Ve východní polovině Česka může už v úterý místy připadnout pět až 15 centimetrů sněhu, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu ČHMÚ. Ve středu může podle ní místy při vydatnější sněžení napadnout pět až 20 centimetrů. "Případnou výstrahu před novou sněhovou pokrývkou budeme vydávat během zítřka (úterý)," uvedla Sýkorová.
V Česku sněžilo už v noci na dnešek. Podle meteorologů na mnoha místech sice napadlo jen kolem jednoho až dvou centimetrů, přesto to zejména v nížinách působilo komplikace v dopravě.
Problémy měly kamiony v kopcích i autobusy městské hromadné dopravy, hasiči do zhruba 09:30 zasahovali u 60 nehod, což je jinak průměr za celý den. Sníh komplikoval i provoz na dálnicích a mráz na železnici.
Kvůli zamrzlým výhybkám ráno zhruba dvě hodiny nejezdily v Praze vlaky mezi Smíchovem a Radotínem.