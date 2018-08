Česko vyjednalo s Asadem propuštění dvou humanitárních pracovníků, do Sýrie pro ně letěl Hamáček

Oba humanitární pracovníci mají kolem 13 hodin našeho času odletět do Prahy, do Sýrie pro ně v brzkých ranních hodinách odstartoval vládní speciál.

Praha/Damašek - Česká diplomacie hlásí mimořádný úspěch, velvyslankyně v Damašku Eva Filipi vyjednala propuštění dvou pracovníků německé humanitární organizace, které měsíce věznil režim Bašára Asada.

Do Sýrie pro ně ve čtvrtek ráno odletěl ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD), který se i krátce setkal se svým syrským protějškem Valídem Mualimem. "Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat se syrskou stranou propuštění obou mužů a že jsou v pořádku. České velvyslanectví v Damašku již poněkolikáté v posledních letech prokázalo svou důležitou roli, kterou hraje ve prospěch zemí EU, ale i dalších států," řekl k tomu Hamáček.

Oba osvobození pracovníci mají kolem 13 hodin našeho času odletět do Prahy. Do Sýrie pro ně v brzkých ranních hodinách odstartoval vládní speciál s Hamáčkem na palubě, v Damašku přistál před polednem našeho času. V Praze by měl opět dosednout později odpoledne, pak bude osvobozená dvojice předána zástupcům svých zemí.

"Je to jeden z největších diplomatických úspěchů posledních měsíců a jasně to ukazuje, že naše přítomnost v Damašku je velkou výhodou a přínosem," doplnil pro Aktuálně.cz europoslanec Miroslav Poche, který působí v Černínském paláci jako Hamáčkův politický tajemník.

Zdroj z české diplomacie doplnil, že vyjednávání vedla právě velvyslankyně Filipi. "Podařilo se to díky naší diplomatické přítomnosti v Damašku. Paní velvyslankyni se s Asadem podařilo vyjednat jejich propuštění," řekl zdroj, který si nepřál být jmenován. Vyjednávání podle něj trvala několik týdnů.

"Asad je zadržel před časem blízko irácké hranice a režim tvrdil, že přešli nelegálně hranici do Sýrie bez víza a tak dále," popsal zdroj, jak k zatčení humanitárních pracovníků došlo.

Velvyslankyně Filipi je často kritizována kvůli tomu, že má až příliš blízké vztahy s Bašárem Asadem, a zejména opozice požaduje, aby bylo české zastoupení v Sýrii uzavřeno. Praha má totiž v Damašku ambasádu jako jediná členská země EU a zastupuje tam i zájmy Spojených států.