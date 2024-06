Česko vyhostilo Rusa, na kterého ukázala BIS kvůli kontaktům na Putinovy agenty

Rusko musí podle zjištění Aktuálně.cz opustit Rus, který se v minulosti stýkal s příslušníky ruských tajných služeb. V Česku řídil ruské krajanské aktivity na podporu vládce Kremlu Vladimira Putina. Pravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Před letos jedenasedmdesátiletým mužem varovala Bezpečnostní informační služba.

Ve středu 27. března Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců při ministerstvu vnitra zrušila Alexanderu Stěpanovovi povolení k trvalému pobytu. Znamenalo to pro něj do 30 dní opustit Česko. Verdikt komise předcházelo zjištění kontrarozvědky, že Stěpanov může představovat hrozbu pro bezpečnost státu.

Rus posledních šest let řídí Koordinační radu krajanských spolků v Česku a pronajímá si byt v pražské Bubenči, jenž leží zhruba kilometr od ruské ambasády. Ten stejně jako celý dům patří Ruské federaci. Stěpanov se stýkal s ruskými diplomaty, kteří ve skutečnosti spolupracovali s ruskými tajnými službami.

Protože se včas obrátil na soud s žalobou, odejít ze země zatím nemusel. Podle něj rozhodnutí komise provázela procesní pochybení, informace BIS prý navíc nejsou průkazné. Se svou argumentací však neuspěl. Městský soud v Praze tento pátek jeho žalobu zamítl. Aktuálně.cz bylo u toho.

Může ohrozit bezpečnost státu

"Samosoudkyně se seznámila s obsahem utajovaných informací, z nichž napadené rozhodnutí vychází. Představují dostatečnou oporu pro závěr o existenci důvodného nebezpečí, že by žalobce při svém pobytu na území České republiky mohl ohrozit bezpečnost státu," rozhodla soudkyně Kateřina Peroutková.

Verdikt je pravomocný. Soud tedy potvrdil rozhodnutí komise a Stěpanov v důsledku toho musí Česko, kde žil od roku 2007, opustit. Předtím pobýval v ruském Omsku, kde měl pracovat pro tamější hokejový klub. Údajně zná i české hokejisty Jaromíra Jágra či Tomáše Vlasáka, kteří za zdejší klub hráli.

Stěpanov se může bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, smí také žádat o odložení vykonatelnosti rozsudku. Jestli tak učiní, není jasné. Jednání soudu se nezúčastnil. "V obdobných případech takto postupujeme, ale protože tu klient není a nemám jeho svolení, víc vám říct nemohu," sdělil redakci jeho advokát Pavel Utěšený.

Stýkal se s ruskými zpravodajci

V Česku Stěpanov organizoval demonstrace proti odstranění sochy maršála Ivana Koněva, o které v létě 2019 rozhodla Městská část Prahy 6. Scházel se třeba s Andrejem Končakovem, bývalým šéfem Ruského střediska vědy a kultury v Praze při ruské ambasádě, kterého Česko coby spolupracovníka tajné služby FSB vyhostilo.

"Stýkal jsem se jen s kamarády diplomaty, ale pak je vyhostili. Teď už žádné takové kontakty nemám. Po únoru 2022 vůbec nikde nevystupuju. S krajany se už ani nescházíme, všichni se bojí o práci. Dříve jsme chodili do Ruského kulturního centra, teď už to není možné. Na sociálních sítích nic nepíšu," řekl Stěpanov Deníku N letos v dubnu.

Dvaatřicet let byl příslušníkem vojsk ruského ministerstva vnitra. Jak řekl Deníku N, bojoval například v 90. v Čečensku, jež si na Rusku chtělo vydobýt nezávislost. Do Česka přišel s manželkou, už několik let je však vdovcem. Česko prý považuje za svůj domov.

BIS soudu popsala získání informací

Jak Aktuálně.cz upozornilo loni v květnu, komise při ministerstvu vnitra rozhodla o Stěpanovově vyhoštění už jednou. Tehdy se proti tomu podezřelý Rus bránil žalobou úspěšně. Městský soud v Praze, konkrétně soudkyně Viera Horčicová, upozornila, že informace od BIS nejsou úředně použitelné.

"U žádného z popsaných typů žalobcova jednání není uvedeno, jakým způsobem se o něm zpravodajská služba dozvěděla. Z utajovaných informací není zřejmé ani to, jaký typ zdroje nebo jakou metodu zpravodajská služba k získání informací využila," zněla klíčová pasáž verdiktu, jejž Aktuálně.cz získalo.

Po tomto rozsudku kontrarozvědka požadované informace doplnila. A jak v pátek uvedla soudkyně Peroutková, napodruhé obstály. "Nedostatky byly odstraněny, neboť z doplňujících informací vyplývá, jaké zdroje a jaké metody byly užity k získání informací, že pobyt žalobce představuje možné ohrožení bezpečnosti státu," řekla soudkyně.

Nepřistoupila tak na obhajobu, že komise chybovala procesně. Stěpanova nezpravila, že proti němu vede správní řízení. Jenže když soud loni zrušil původní verdikt komise, řízení se tím znovu otevřelo. A protože o jeho původním zahájení Stěpanov zprávu dostal, podruhé už ho komise informovat nemusela.