Česko vyhodnocuje informace z Británie o novičoku, řekl Hamáček

Praha - Česko vyhodnocuje informace o vyšetřování otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervovým jedem na jihu Anglie, které Britové uvolňují. V reakci na oznámení britské premiérky Theresy Mayové, že za otravou stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky a útok byl schválen v nejvyšších patrech ruského státu, to napsal ministr zahraničí a vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Reakce dalších českých politiků na vývoj se různí. Kauza v květnu vyvolala roztržku kolem směřování české zahraniční politiky.

Prezident Miloš Zeman tehdy uvedl, že podle Vojenského zpravodajství se v Česku vyráběl jed typu, který byl při otravě dvojitého agenta Skripala použit. Jeho vyjádření využil Kreml ke zpochybnění britského tvrzení, že novičok pocházel z Ruska.

"Jsme v komunikaci s britskými úřady, tak i s našimi partnery v NATO a EU. Britské úřady uvolňují postupně další informace včetně utajovaných a my je vyhodnocujeme," uvedl Hamáček na dotaz, jak by podle něj měla ČR reagovat na nová zjištění v kauze.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka by si Česko mělo určitě vyžádat stanovisko Ruska k tvrzením Britů. Šéf hnutí STAN Petr Gazdík míní, že vláda by měla vyzvat Rusko k vydání podezřelých. "V současné chvíli má prezident či vláda šanci ukázat, že česko-ruské vztahy nejsou pouze jednostranné a lidé okolo prezidenta či jeho diplomaté nejsou pouhými Putinovými poskoky," napsal. Šlo podle něj o opovrženíhodný čin, který se z principu neliší od teroristických útoků, a útočníci by měli být po zásluze potrestáni.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila oznámení pouze potvrdilo, že za kauzou stojí Rusko, jde podle něj o posílení podezření. "V téhle fázi, kdy jsou u obvinění osob, bychom asi neměli reagovat. Počkejme na další kroky, jak vyšetřování bude pokračovat," řekl. Česko by podle exministra spravedlnosti mělo žádat omluvu Ruska, ale až v době, kdy podezření potvrdí soudy.

Britové ve středu oznámili, že za otravou stojí členové ruské vojenské rozvědky GRU Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle Mayové nešlo o nezávislou operaci, nýbrž o útok schválený v nejvyšších patrech ruského státu. Na muže byl vydán evropský zatykač. Moskva obvinění opět odmítla a uvedla, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých jí "nic neříkají". Muži jsou také obviněni z pokusu o vraždu bývalého dvojího agenta i jeho dcery. Prokuratura však o jejich vydání Rusko žádat nebude, taková snaha by podle ní byla marná. Šance na zatčení podezřelých v blízké budoucnosti jsou podle policie velmi malé.