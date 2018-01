Živě: Na Zemana se u voleb vrhla polonahá žena. Poškodí to Česko v zahraničí, řekl Babiš

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil volil v Plzni-Valše. Doufá, že volby přinesou na Pražském hradě změnu. "Pan profesor Drahoš pro mě splňuje dvě základní podmínky: je to prozápadní politik a je to člověk, který bude českou společnost spojovat. Pokud bude zvolen, nebude to prezident, který by rozdělovat českou společnost, který by vyvolával umělé spory a pak z nich politicky těžil," uvedl Pospíšil.