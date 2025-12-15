Česko svírá inverze. Předpověď napovídá, kdy se ukáže slunce a jak bude o Vánocích

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet.
Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že počasí bude určovat pokračující teplotní inverze. „Teplý vzduch proudí do Česka ve výšce a při zemi zůstává studený vzduch, uvedl ČHMÚ na sociální síti X.
"Šance aspoň na přechodně slunečnější počasí je ve čtvrtek, to se proudění vzduchu změní na jihovýchodní a k nám se dostane sušší vzduch a oblačnost se bude rozpouštět. Na většině míst převáží skoro jasná či dokonce jasná obloha. Přesto však budou místa, kde nízká oblačnost zůstane, především na Moravě. Od pátku se naše území opět začne zatahovat nízkou oblačností," doplnil.
Teploty se dnes a v úterý budou držet mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia, ve středu může být přes den až pět stupňů. O pár stupňů tepleji dnes bude na Šumavě, v úterý a ve středu na východě Moravy a ve Slezsku.
Ve čtvrtek a v pátek se s vyjasněním lehce oteplí, teploměr může přes den ukázat až devět stupňů Celsia. Podobné to bude v místech se zmenšenou oblačností také o víkendu, kdy bude ale většinou již opět zataženo nebo oblačno a teploty tak nepřesáhnou sedm stupňů Celsia.
Srážky v průběhu příštího, „vánočního“ týdne budou jen slabé, z nízké oblačnosti může mrholit, při teplotách pod nulou bude i mrznoucí mrholení. Také se občas budou objevovat mlhy a i ty mohou být mrznoucí," uvedli meteorologové. Slabý déšť o víkendu očekávají spíše jen v Čechách.
