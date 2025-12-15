Přeskočit na obsah
Česko svírá inverze. Předpověď napovídá, kdy se vyjasní a jak bude o Vánocích

ČTK

V dalších dnech bude inverzní počasí se zataženým nebem v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet.

Foto týdne
Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že počasí bude určovat pokračující teplotní inverze.Foto: Reuters
Teploty se po nadprůměrných hodnotách z minulého týdne dostanou k normálu, kde by měly zůstat i v dalších týdnech až do konce první lednové dekády. Vyplývá to z týdenní a měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí bude určovat pokračující teplotní inverze, teplý vzduch proudí do Česka ve výšce a při zemi zůstává studený vzduch, uvedl ČHMÚ na sociální síti X.

"Šance aspoň na přechodně slunečnější počasí je ve čtvrtek, to se proudění vzduchu změní na jihovýchodní a k nám se dostane sušší vzduch a oblačnost se bude rozpouštět. Na většině míst převáží skoro jasná či dokonce jasná obloha. Přesto však budou místa, kde nízká oblačnost zůstane, především na Moravě. Od pátku se naše území opět začne zatahovat nízkou oblačností," doplnil ústav.

Teploty se v úterý budou držet mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia, ve středu může být přes den až pět stupňů. O pár stupňů tepleji bude v úterý a ve středu na východě Moravy a ve Slezsku. Ve čtvrtek a v pátek se s vyjasněním lehce oteplí, teploměr může přes den ukázat až devět stupňů Celsia. Podobné to bude v místech se zmenšenou oblačností také o víkendu, kdy bude ale většinou již opět zataženo nebo oblačno a teploty tak nepřesáhnou sedm stupňů Celsia.

"Srážky v průběhu příštího týdne budou jen slabé, z nízké oblačnosti může mrholit, při teplotách pod nulou bude i mrznoucí mrholení. Také se občas budou objevovat mlhy a i ty mohou být mrznoucí," uvedli meteorologové. Slabý déšť o víkendu očekávají spíše jen v Čechách.

V období následujících čtyř týdnů by se nejnižší noční teploty měly pohybovat slabě pod nulou s velmi pozvolným poklesem během předpovědního období. "Obdobný trend budou mít i maximální teploty, které se v průměru budou udržovat slabě nad bodem mrazu. Tyto hodnoty reprezentují týdenní průměry, přičemž mezi jednotlivými dny je předpoklad větších teplotních rozdílů," podotkli meteorologové.

Jako celek by období od poloviny prosince do 11. ledna příštího roku mělo být teplotně průměrné a srážkově slabě podprůměrné či průměrné.

