Česko poslalo Francii na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník

Česko poslalo v neděli do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl již v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět v neděli odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří sedm lidí – piloti, technici a hasiči. Na síti X to uvedlo ministerstvo vnitra.
Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc modulů leteckého hašení žádala Francie v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie.
Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický, protože je tam značně členitý a kopcovitý terén a nasazené pozemní síly, asi 350 hasičů, na jejich zvládnutí nestačí.
„Do místa určení ve francouzském Valence, severně od Marseille a jižně od Lyonu, proto dnes v 09:00 odletěl vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele. Jde i v tomto případě o vrtulník, který v ČR zajišťuje letecké hašení v rizikové sezoně. Tento konkrétní Black Hawk kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo vnitra ČR,“ sdělili dnes ve společné tiskové zprávě hasiči a ministerstvo životního prostředí.
Na palubě jsou kromě dvou pilotů a dvou techniků dva letečtí záchranáři pražských hasičů a velitel modulu z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Vrtulník Black Hawk unese velký bambi vak, díky kterému může během jediného shozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. První vrtulník byl již v sobotu v akci, pomáhá asi 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence, poblíž města Die. Čeští hasiči se zaměřují především na skalnatá a výše položená místa, kam se pozemní jednotky nedostanou.
„Tempo nasazení během včerejšího (sobotního) dne mírně ovlivňovala vzdálenost vodního zdroje, i tak se během soboty podařilo uskutečnit 40 shozů,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
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