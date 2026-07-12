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Domácí

Česko poslalo Francii na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník

ČTK

Česko poslalo v neděli do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl již v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět v neděli odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří sedm lidí – piloti, technici a hasiči. Na síti X to uvedlo ministerstvo vnitra.

Wildfire burns in Ille-sur-Tet near Perpignan
Francie zažívá mimořádně silný začátek sezony letních požárů. Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 tisíc hektarů půdyFoto: REUTERS – Alexandre Dimou
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Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc modulů leteckého hašení žádala Francie v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie.

Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický, protože je tam značně členitý a kopcovitý terén a nasazené pozemní síly, asi 350 hasičů, na jejich zvládnutí nestačí.

„Do místa určení ve francouzském Valence, severně od Marseille a jižně od Lyonu, proto dnes v 09:00 odletěl vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele. Jde i v tomto případě o vrtulník, který v ČR zajišťuje letecké hašení v rizikové sezoně. Tento konkrétní Black Hawk kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo vnitra ČR,“ sdělili dnes ve společné tiskové zprávě hasiči a ministerstvo životního prostředí.

Na palubě jsou kromě dvou pilotů a dvou techniků dva letečtí záchranáři pražských hasičů a velitel modulu z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

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Vrtulník Black Hawk unese velký bambi vak, díky kterému může během jediného shozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. První vrtulník byl již v sobotu v akci, pomáhá asi 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence, poblíž města Die. Čeští hasiči se zaměřují především na skalnatá a výše položená místa, kam se pozemní jednotky nedostanou.

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„Tempo nasazení během včerejšího (sobotního) dne mírně ovlivňovala vzdálenost vodního zdroje, i tak se během soboty podařilo uskutečnit 40 shozů,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.

Francie zažívá mimořádně silný začátek sezony letních požárů. Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 tisíc hektarů půdy, oznámil šéf francouzské civilní obrany Julien Marion na páteční tiskové konferenci. To je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

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