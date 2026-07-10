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Domácí

Česko posílá do Francie vrtulník, pomůže s hašením rozsáhlých lesních požárů

ČTK

Česko posílá do Francie vrtulník, který pomůže s hašením rozsáhlých lesních požárů na jihu země. Vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele, který unese velkokapacitní bambivak o objemu 3450 litrů, odstartoval v 09:40 ráno z Letiště Přerov.

Wildfire burns in Ille-sur-Tet near Perpignan
Požáry v Ille-sur-Tet ve Francii 6. července 2026Foto: Reuters – Alexandre Dimou
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Do francouzského Valence, severně od Marseille, by měl dorazit v pátek ve večerních hodinách. V tiskové zprávě a na síti X o tom informovali hasiči.

Francii sužuje další vlna veder, již třetí za méně než dva měsíce. Podle agentury AFP stoupá počet lesních požárů a vysoké teploty by měly přetrvávat až do začátku příštího týdne. Ve středu bylo podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze na celém území zaznamenáno více než 325 požárů.

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Situace ve Francii je podle českých hasičů velmi vážná, hlavně kvůli kombinaci vlny veder, sucha a větru. Středně těžký vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele spolufinancují i ministerstva zemědělství a vnitra.

Na palubě jsou kromě dvou pilotů a dvou techniků také dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje a velitel modulu z HZS Moravskoslezského kraje.

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Čeští hasiči zamíří v létě také do Řecka. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. Pro případ potřeby zásahu v jiných evropských státech má Česko k dispozici dva vrtulníky.

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