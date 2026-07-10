Česko posílá do Francie vrtulník, pomůže s hašením rozsáhlých lesních požárů

Česko posílá do Francie vrtulník, který pomůže s hašením rozsáhlých lesních požárů na jihu země. Vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele, který unese velkokapacitní bambivak o objemu 3450 litrů, odstartoval v 09:40 ráno z Letiště Přerov.
Do francouzského Valence, severně od Marseille, by měl dorazit v pátek ve večerních hodinách. V tiskové zprávě a na síti X o tom informovali hasiči.
Francii sužuje další vlna veder, již třetí za méně než dva měsíce. Podle agentury AFP stoupá počet lesních požárů a vysoké teploty by měly přetrvávat až do začátku příštího týdne. Ve středu bylo podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze na celém území zaznamenáno více než 325 požárů.
Situace ve Francii je podle českých hasičů velmi vážná, hlavně kvůli kombinaci vlny veder, sucha a větru. Středně těžký vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele spolufinancují i ministerstva zemědělství a vnitra.
Na palubě jsou kromě dvou pilotů a dvou techniků také dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje a velitel modulu z HZS Moravskoslezského kraje.
Čeští hasiči zamíří v létě také do Řecka. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. Pro případ potřeby zásahu v jiných evropských státech má Česko k dispozici dva vrtulníky.
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