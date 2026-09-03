Česko omezí ruské diplomaty. Macinka reaguje na kroky Moskvy

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odmítl slova ruské velvyslankyně k incidentům v Lipsku. Naopak je odsoudil a oznámil zavedení recipročních opatření pro ruský diplomatický i technický personál v Česku. Jde o reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou misi v Moskvě, uvedl mluvčí resortu Adam Čörgő.
Macinka si velvyslankyni předvolal poté, co Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko/Halle. Německá zjištění označil ministr ve středu za alarmující a avizoval, že o nich chce jednat i s českými zpravodajskými službami.
Vysvětlení Ponomarevové Macinka odmítl na základě informací poskytnutých německou stranou, ale také na základě zjištění dvou českých tajných služeb. Ministr apeloval na deeskalaci situace a vyzval Rusko, aby iniciativně přišlo s návrhy, které povedou k míru.
Rusko je podle německého ministerstva vnitra zodpovědné za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě, včetně srpnového dronového incidentu na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady jej označují za součást známého vzorce ruských hybridních operací. Útok podle ministerstva provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová naopak obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Ruská velvyslankyně Ponomarevová oficiálně zahájila působení v Česku v červnu. Vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci.
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