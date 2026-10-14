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Česko obdrželo zásadní dopis, Babiše nepotěší. Materiál potvrzuje obří premiérův problém

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Už před měsícem dorazil do české centrály protikorupční organizace Transparency International dopis s označením „citlivé“. Jak teď vyšlo najevo, Evropská komise a její generální ředitelství pro zemědělství se v materiálu vyjadřují k situaci Andreje Babiše. A český premiér, respektive celá republika, ze zásadního dokumentu nevychází vůbec dobře. Potvrzuje Babišův střet zájmů, on sám nesouhlasí.

Andrej Babiš summit EU Brusel
„Tato zpráva Babiše usvědčuje ze lži, protože nedodržel slib daný veřejnosti a prezidentovi vyřešit své majetkové poměry v souladu s evropským i českým právem před jeho jmenováním předsedou vlády,“ reaguje David Kotora, výkonný ředitel Transparency International ČR.Foto: Reuters
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Letos na jaře organizace Transparency International ČR (TIČR) představila podnět a analýzu, kde její odborníci popisují údajný střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a také to, že převedením Agrofertu do svěřenského fondu RSVP TRUST premiér situaci nevyřešil.

Reakci od evropských orgánů dostali protikorupční specialisté před měsícem. „Transparency International dopis obdržela 14. září 2026. Vzhledem k tomu, že je označen jako „sensitive“ (citlivý, pozn. red.) namísto jeho veřejného sdílení jsme zažádali Evropskou komisi o povolení zveřejnit jeho obsah – souhlas s uveřejněním obsahu, nikoliv samotného dopisu, jsme obdrželi 5. října 2026,“ oznámil nyní David Kotora, výkonný ředitel TIČR.

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Elisabeth Wernerová, šéfka Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), v zaslaném materiálu údajně velmi jasně popisuje, že kroky Andreje Babiše jsou nedostatečné a své vazby s koncernem Agrofertem napojeným na státní a evropské dotace dostatečně nepřesekal.

„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla (Evropská) komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů (…) a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla (Evropské) komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů,“ cituje TIČR z dopisu Wernerové.

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DG AGRI ovšem nezůstává jen u hodnocení Babišovy situace. Rovnou upozorňuje, že kvůli premiérově propojení s Agrofertem aktivuje Evropská komise opatření nezbytná pro ochranu finančních zájmů EU. „Včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav,“ cituje TIČR dále z dopisu Wernerové.

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„Evropská komise jednoznačně potvrdila, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů, který nevyřešil skrze RSVP TRUST. Tato zpráva Babiše usvědčuje ze lži, protože nedodržel slib daný veřejnosti a prezidentovi vyřešit své majetkové poměry v souladu s evropským i českým právem před jeho jmenováním předsedou vlády,“ hodnotí David Kotora, výkonný ředitel TIČR.

S tím, že by byl Babiš ve střetu zájmů, dlouhodobě nesouhlasí sám premiér ani koncern Agrofert. Ministerský předseda prohlásil, že zemědělský holding nevlastní a postoj Evropské komise ho nezajímá.

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Zatímco Agrofert v minulosti převedl pod fond RSVP TRUST, svou společnost SynBiol se do žádné entity ani nepokusil vložit. Patří pod ni například i bývalá bratislavská chemička Istrochem, v jejímž areálu by měla vzniknout nová metropolitní čtvrt.

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Otázka ale je, jestli slovenská vláda vedená Babišovým přítelem Robertem Ficem (SMER) zaplatí či přispěje na nákladnou asanaci obřího území.

Jak to vypadá v Babišově bratislavském Istrochemu? Podívejte se:

Areál bývalé bratislavské chemičky Istrochem, která patří do Agrofertu | Video: Ondřej Stratilík
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