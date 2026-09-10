Přeskočit na obsah
Benative
10. 9. Irma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Ministr zemědělství Martin Šebestyán.Foto: HN – Libor Fojtík
Reklama

Nyní je podle něho Česku pozastavena refundace zhruba 77 milionů korun. Fond by peníze podle ministra vymáhal, pokud by padlo rozhodnutí o vyloučení z financování.

Související

Sdělení EK má podle ministra povahu prozatímního kroku, na jehož základě nelze přistoupit k vlastnímu pozastavení plateb. "Tento krok by bylo možné v rámci procesní bezpečnosti zvažovat až poté, co by bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení plateb, respektive rozhodnutí o vyloučení z financování," řekl Šebestyán.

Evropská komise takzvaně přerušila lhůtu pro proplacení části dotací, na finalizaci svého názoru má nyní podle něho zhruba půl roku.

Přerušení lhůty se týká podle Šebestyána fondu rozvoje venkova, nikoli evropského zemědělského záručního fondu, pod který spadají i nárokové dotace a přímé platby. Komise v tomto případě nevidí možnost potencionálního střetu zájmů, resp. tam vidí jenom minimální riziko, uvedl ministr.

Reklama
Reklama

"Pokud by na ně (na zhruba 77 milionů korun) někdy bylo vydáno rozhodnutí o vyloučení z financování, okamžitě se vymáhají," podotkl Šebestyán. SZIF by využil započítávání vratek, v rozhodnutí o přímých platbách podle ministra vždy může tuto dotaci krátit a vratku vymáhat.

Babiš vložil skupinu Agrofert v únoru s cílem vyřešit střet zájmů do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, a postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl v úterý.

Na spor by neměla doplácet ČR ani její občané, reagovala Kancelář prezidenta republiky. Prezident Petr Pavel loni vyřešením situace ohledně střetu zájmů podmiňoval jmenování Babiše premiérem. Podle opozice Babiš obelhal hlavu státu i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.

Mohlo by vás také zajímat: Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty

Tady končí sranda! Babiš má jiný problém než Agrofert, Okamura srazil paty | Video: Pavel Štrunc, Matyáš Zrno, Viet Tran
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj

Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.

Reklama
Divadelní inscenace Letnice vznikla v Městském divadle Brno podle stejnojmenného románu Miroslava Hlauča. Premiéru bude mít v sobotu 19. září 2026.
Divadelní inscenace Letnice vznikla v Městském divadle Brno podle stejnojmenného románu Miroslava Hlauča. Premiéru bude mít v sobotu 19. září 2026.
Divadelní inscenace Letnice vznikla v Městském divadle Brno podle stejnojmenného románu Miroslava Hlauča. Premiéru bude mít v sobotu 19. září 2026.

Literou oceněný román Miroslava Hlauča Letnice dostane v Brně divadelní podobu

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Miroslava Hlauča Letnice, který v soutěži Magnesia Litera 2025 získal ocenění Kniha roku. Odehrává se na začátku 20. století v zapomenuté vesničce kdesi v rakousko-uherské monarchii, kde ještě fungují kouzla a zázraky, zatímco okolní svět už ovládá racionalita, věda a technika. Světová premiéra bude 19. září na Činoherní scéně Městského divadla.

Reklama
Reklama
Reklama