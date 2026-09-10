Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr

Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Nyní je podle něho Česku pozastavena refundace zhruba 77 milionů korun. Fond by peníze podle ministra vymáhal, pokud by padlo rozhodnutí o vyloučení z financování.
Sdělení EK má podle ministra povahu prozatímního kroku, na jehož základě nelze přistoupit k vlastnímu pozastavení plateb. "Tento krok by bylo možné v rámci procesní bezpečnosti zvažovat až poté, co by bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení plateb, respektive rozhodnutí o vyloučení z financování," řekl Šebestyán.
Evropská komise takzvaně přerušila lhůtu pro proplacení části dotací, na finalizaci svého názoru má nyní podle něho zhruba půl roku.
Přerušení lhůty se týká podle Šebestyána fondu rozvoje venkova, nikoli evropského zemědělského záručního fondu, pod který spadají i nárokové dotace a přímé platby. Komise v tomto případě nevidí možnost potencionálního střetu zájmů, resp. tam vidí jenom minimální riziko, uvedl ministr.
"Pokud by na ně (na zhruba 77 milionů korun) někdy bylo vydáno rozhodnutí o vyloučení z financování, okamžitě se vymáhají," podotkl Šebestyán. SZIF by využil započítávání vratek, v rozhodnutí o přímých platbách podle ministra vždy může tuto dotaci krátit a vratku vymáhat.
Babiš vložil skupinu Agrofert v únoru s cílem vyřešit střet zájmů do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, a postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl v úterý.
Na spor by neměla doplácet ČR ani její občané, reagovala Kancelář prezidenta republiky. Prezident Petr Pavel loni vyřešením situace ohledně střetu zájmů podmiňoval jmenování Babiše premiérem. Podle opozice Babiš obelhal hlavu státu i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
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