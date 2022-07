Česko zažívá nejhorší covidové léto. Vrací se respirátory, lockdown ale nehrozí

V uplynulých dvou letech si lidé zvykli, že koronavirová nákaza v létě slábne a na podzim se zase rozjíždí. Jenže letos je to jinak, další vlna přišla už v létě. Červencová čísla ukazují v Česku sedmkrát více pozitivně testovaných než loni ve stejném měsíci. Některé nemocnice nařizují nošení respirátorů a omezují návštěvy. Lockdown nebo zavírání škol ale podle odborníků nutné nebudou.

Ani jedno léto od příchodu nákazy nebylo v Česku tolik případů covidu jako letos. Nakažených je v červenci sedminásobně víc než ve stejný měsíc před rokem, hospitalizovaných dokonce jedenáctinásobně. S příchodem chladnějšího počasí, návratem lidí z dovolených a dětí do škol se na podzim epidemie ještě více rozjíždí. Odborníci takový vývoj nevylučují ani letos, tvrdá plošná opatření, jako byl lockdown nebo uzavření škol, však tentokrát nepředpokládají.

"Očekáváme, že se covid na podzim bude sice šířit snadno a bude tu velké množství případů, ale bez následků. Nejsou žádné signály, že by měly být plné nemocnice, které by nezvládaly nic jiného než péči o pacienty s covidem," prohlašuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Vysoká čísla nyní způsobuje silně nakažlivá subvarianta omikronu, která dokáže obejít imunitu po očkování i prodělané nemoci. Šíří se celou Evropou a zvedá statistiky v sousedním Německu, Rakousku či Polsku.

Průběh nemoci je ale mírnější než u předchozích variant viru. Omikron nenapadá tolik plíce, mnohem méně pacientů proto potřebuje napojit na dýchací přístroje. "Většina nakažených už nekončí v nemocnici. Na omikron umírají hlavně lidé, kteří mají přidružené nemoci a kteří ztratili ochranu po vakcíně či po prodělání nemoci," vysvětluje viroložka Ruth Tachezy.

Počet nakažených v červenci už několikrát překonal tří tisíce za den, v uplynulých dvou letech to byly ve stejném období desítky nebo maximálně pár set. Nemocnice v červenci hospitalizovaly přes 15 tisíc lidí, loni šlo o 1311 osob. Přestože je počet hospitalizovaných vysoký, nejde většinou o pacienty ve vážném stavu. Zavedení plošných restrikcí proti šíření viru tak není podle expertů zapotřebí.

Vakcinolog Chlíbek by k němu radil sáhnout jedině v případě, že se vyskytne nová varianta viru, která by způsobovala těžký průběh nemoci a plnila nemocnice. "Očekáváme, že se na podzim bude covid šířit snadno. Nejsou ale žádné signály, že by měly být plné nemocnice, které by nezvládaly nic jiného než péči o pacienty s covidem," říká.

Upozorňuje, že současná čísla sice vysoká jsou, kdyby se ale stejně masivně testovala chřipka, měla by počty nakažených mnohem vyšší. "Není to tak, že by covidu bylo o tolik víc než jiných respiračních chorob," vysvětluje Chlíbek.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že podzimní vlnu zvládne díky očkování. Od 18. července je možné nechat se proti covidu očkovat čtvrtou dávkou vakcíny. Nárok na ni mají všichni lidé starší osmnácti let, doporučená je ale zejména lidem nad 60 let či osobám se závažnými zdravotními problémy.

Právě na nejohroženější skupiny by měla nová opatření cílit. "Zvažovat budeme i nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb," říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Nyní respirátory povinné nejsou. Ministerstvo však zdravotnickým zařízením doporučilo, aby ve svých provozních řádech ochranná opatření nařídila. Některé nemocnice v reakci na rostoucí čísla nakažených přikazují či doporučují nošení respirátoru a omezují návštěvy.

Nemocnice omezují návštěvy a přikazují respirátory

V pražské Nemocnici Na Bulovce leží s covidem 32 pacientů, z toho sedm na jednotce intenzivní péče. Loni touto dobou nebyl na JIP nikdo a sedm covidových pacientů bylo v celém zařízení. V posledním červencovém týdnu vedení důrazně doporučuje nošení respirátorů na lůžkových odděleních i v ambulancích.

Ve Fakultní nemocnici Brno mají kolem 40 covidových pacientů, z toho pět na JIP. Loni 23. července byl ve špitále jediný covid pozitivní pacient. "Koncem října jsme byli na podobných číslech jako dnes. Měli jsme 41 pacientů na odděleních a devět na JIP. Padesát covid pacientů klidně můžeme mít příští týden," říká mluvčí Veronika Plachá.

Také mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková říká, že oproti loňskému roku přišla tato vlna nákazy dříve. "Loni jsme podobné počty registrovali až na konci prázdnin," upozorňuje. Nyní proto upravili dobu návštěv. Od středy mohou maximálně dva lidé k jednomu lůžku, a to na 15 minut.

Také do znojemské nemocnice mohou nyní návštěvy jen dva dny v týdnu, nejlépe mimo pokoje pacientů, třeba na chodby či jiná místa v areálu. Personál musí nosit respirátory a vedení o to žádá i příchozí. "Dnes (ve středu) máme oproti pondělku stoprocentní nárůst hospitalizovaných s pozitivním testem na covid. Přibylo i nemocného personálu a pracovních karantén," říká mluvčí Petra Veselá.

Letní nárůst nakažených komentuje viroložka Tachezy i tak, že čtvrté dávky vakcíny mělo Česko nabídnout o měsíc dříve. "Zvlášť když jsme viděli, že se virus rychle šíří v Portugalsku a že sem přijde. Nemůžeme se spoléhat na sezonnost viru jako u chřipky, tento koronavirus je mladý a vyvíjí se," řekla. Stejně jako Chlíbek se ale domnívá, že pokud nepřijde nová varianta viru způsobující vážný průběh nemoci, nebudou plošná opatření potřeba.

Na místě by však podle ní bylo povinné nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních a v hromadné dopravě, které mají některé evropské země. Navrhuje také testování všech pacientů nastupujících do nemocnice a také personálu a klientů v domovech seniorů. "Doporučila bych, aby pojišťovny platily dva testy za měsíc. Lidé by se mohli otestovat, když se necítí dobře," říká Tachezy.

Přísná plošná opatření nepodporuje ani ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer. I on by ale zavedl respirátory u lékařů a v nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví by podle něj mělo zatáhnout za brzdu a vydat příslušná opatření, pokud by začalo přibývat závažných případů. "Ale k tomu zatím nedochází, přestože už máme více než tisíc hospitalizovaných," uvádí.